Cs dice que no cambiará "ni una coma" del pacto con el PP en Andalucía

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha advertido hoy de que su formación no está dispuesta a cambiar "ni una coma" del pacto de gobierno en Andalucía para "contentar" a Vox, al PSOE o a Adelante Podemos.



En una entrevista en Antena 3, Villegas ha remarcado que el acuerdo, 90 medidas "cerradas" que el partido ultima con el Partido Popular, es fruto de la negociación con el PP y que Ciudadanos no va a modificarlo ni por "exigencias" de Vox, ni del PSOE ni de Adelante Andalucía.



El secretario general de Ciudadanos ha explicado que el acuerdo programático está "prácticamente cerrado" y "se ha avanzado mucho" en lo que toca a la estructura de gobierno, en la que cree necesario "un reparto equilibrado", por lo que ha augurado que podría estar listo en cuestión de "pocos días".



No obstante, ha recalcado que los acuerdos no existen hasta que están cerrados y firmados.



Según Villegas, los demás partidos en Andalucía están intentando "sacar la cabeza y buscar foco mediático", y de ellos depende si hay legislatura y "gobierno de cambio" o bloqueo y una "crisis institucional" en Andalucía.



A las preguntas sobre miembros de Ciudadanos que critican cualquier acercamiento a Vox, Villegas ha considerado que hay "demasiada gente" hablando del partido que tiene menos diputados en el parlamento de Andalucía y poca hablando del primer cambio político en esa comunidad en 40 años.