Efectuadas 1.186 inspecciones de rebajas en Andalucía este año

La Dirección General de Consumo ha efectuado este año, hasta el 29 de noviembre de 2018, 1.186 inspecciones de rebajas en 889 comercios en toda Andalucía, que derivaron en 38 actas positivas.



La provincia donde se levantaron más actas positivas fue Málaga, con 16 sobre 231 inspecciones (6,9 %) y 8 expedientes sancionadores.



Le siguieron Granada, con 7 sobre 42 (16,6 %) y ningún expediente sancionador; Sevilla, con 5 sobre 151 (3,3 %) y dos sanciones; Cádiz, con 4 sobre 153 (2,6 %) y dos sanciones.



En Jaén se registraron tres sobre 138 (2,1 %) y cuatro expedientes sancionadores; Córdoba, con 2 sobre 148 (1,3 %) y una sanción; y Almería, con 1 sobre 125 (0,8 %) y un expediente de sanción.



En Huelva no se levantó ningún acta positiva de entre las 198 realizadas y, por tanto, no se abrió ningún expediente sancionador.



La Dirección General de Consumo detectó un total de 58 infracciones en las 38 actas positivas, puesto que un acta puede tener más de una infracción.



Las más comunes fueron el incumplimiento en la indicación de precios (11), el carecer de documentos, libros o registros (10) o incumplir los requerimientos de la Administración (10).



Solo en un caso se detectó la venta de artículos en rebajas que no estuvieran a la venta con anterioridad.



El total de expedientes sancionadores hasta el 29 de noviembre de 2018 es de 18, con una sanción total de 11.491 euros, lo que supone una media por expediente de 638,38 euros.



La Dirección General de Consumo ha informado de que ha comenzado ya la precampaña de inspección en establecimientos comerciales por el periodo de rebajas de invierno.



Las campañas de inspección del año 2019 se llevarán a cabo del 7 de enero al 7 de marzo para el periodo de invierno, y del 1 de julio al 31 de agosto para las rebajas de verano.



No obstante, en algunos establecimientos se ejecutará una actuación anterior, denominada precampaña, que es la que ya ha comenzado.



En la precampaña de invierno está previsto revisar al menos 46 establecimientos en toda Andalucía, seis en cada provincia excepto en Huelva y Almería, donde serán cinco.



Durante la campaña de rebajas de invierno esa cifra aumentará hasta las 460 inspecciones -60 en cada provincia excepto en Huelva y Almería, donde se harán 50-.



Las mismas cifras se repetirán durante la precampaña y la campaña de las rebajas de verano.