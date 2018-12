Descartan que la desaparecida en Huelva se fuese voluntariamente

La Guardia Civil maneja como principal hipótesis el accidente o la intervención de una tercera persona en la desaparición de la joven zamorana Laura Luelmo, de 26 años y en paradero desconocido desde el pasado miércoles, cuando salió a hacer deporte en la localidad onubense de El Campillo.



Sin descartar otras vías, fuentes de la investigación dan prioridad a esta tesis en las pesquisas sobre la desaparición, que ha llevado al cuerpo a desplazar a la zona a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), los destinados a los casos más complicados.



El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, ha indicado que se mantienen abiertas las hipótesis de un accidente o de que haya implicada una segunda persona, no así la marcha voluntaria.



En cuanto a la posibilidad de que haya alguna persona implicada en la desaparición, ha señalado que por el momento "no hay sospechosos concretos" y ha dejado claro que "muchas cuestiones que se están comentando por redes sociales son falsas".



La pista de esta profesora interina se perdió a nueve kilómetros al norte de El Campillo, lugar donde las antenas repetidoras de telefonía han detectado por última vez la señal de su teléfono móvil en la tarde del pasado miércoles.



La joven desaparecida es oriunda de Villabuena del Puente, localidad de la comarca zamorana de La Guareña, de la que eran sus abuelos maternos y de donde es también su novio, Teófilo Jiménez, según ha detallado a Efe el alcalde de la localidad, Constantino de la Iglesia.



La ausencia de resultados en las batidas que se han realizado en los alrededores de El Campillo para dar con el paradero de la joven ha motivado que los voluntarios se hayan retirado del dispositivo de búsqueda, en la que continúan solo grupos profesionales de seguridad.



Desde la Guardia Civil se ha informado de que los voluntarios han realizado dichas batidas a nivel periférico desde ayer en torno a la localidad y en algunos puntos concretos.



Esta misma mañana se han realizado inspecciones con vehículos a motor, aportados particularmente por algunos de esos voluntarios, para ampliar un poco el radio.



Como las zonas más céntricas ya se han batido y no se ha podido encontrar ningún resultado que lleve a poder saber dónde se encuentra la joven, desde esta misma tarde se sigue la búsqueda pero únicamente los grupos profesionales de seguridad como Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local.



Laura Luelmo vivía en El Campillo desde hace unas semanas, después de que el pasado 4 de diciembre se incorporara a la plantilla del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vázquez Díaz de Nerva, un pueblo cercano, para cubrir una vacante de la especialidad de Plástica.



Según las pesquisas, el pasado miércoles por la tarde la joven habría abandonado la vivienda en la que residía ataviada con ropa deportiva, sin que desde entonces se sepa más nada de su rastro, cuyo móvil sitúa por última vez a las 20:00 horas de ese mismo día a unos nueve kilómetros del El Campillo.



La familia de la joven interpuso la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Zamora el pasado jueves y desde entonces la Guardia Civil coordina un dispositivo de búsqueda que hasta el momento no ha dado resultados.



En él están participando distintas unidades especializadas, como las de los submarinistas (GEAS) y las caninas.