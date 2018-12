El PSOE-M ensalza a sus candidatos "soberanos"

Los socialistas madrileños han ensalzado a sus candidatos a las alcaldías de la Comunidad de Madrid por ser "los únicos elegidos mediante un procedimiento limpio y puro de primarias", haciendo un llamamiento al "combate ideológico" con argumentos frente a los mensajes "falaces", los "tópicos" y los "eslóganes" de la extrema derecha.

Con estas ideas sobre la mesa, PSOE-M ha celebrado su comité regional en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón, en cuyo transcurso se han presentado las candidaturas a las alcaldías de la Comunidad de Madrid de pueblos de más de 20.000 habitantes de cara a las elecciones autonómicas de 2019.

En apoyo a los socialistas madrileños, han acudido al evento el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, entre otros.

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha conducido las presentaciones de los candidatos, alabando que serán "la referencia del socialismo en la Comunidad para transformar la región".

"Las próximas elecciones las vamos a ganar y vamos a transformar Madrid, como lo hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez pensando en la gente tomando medidas para la gente", ha subrayado la socialista, haciendo mención a la subida de las pensiones y del salario mínimo profesional.

Además, ha advertido de que la derecha no va a parar a los socialistas y menos, las alianzas "casposas y cavernarias", ya que no lo van a permitir. "Tenemos que movilizarnos. Somos la alterativa a esas alianzas", ha advertido.

"JUSTO Y NECESARIO"

En su discurso, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha destacado que "Madrid va a ser parte de la solución", algo que siempre hará "al lado del Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez".

Aludiendo al "argot bíblico", ha reseñado que es "justo y necesario", ya que los socialistas han demostrado "valentía" y "responsabilidad" cuando "pocos creían" en la moción de censura que llevó al PSOE a La Moncloa.

"Sánchez ha dado ese paso valiente y ha empezado a tomar medidas. La derecha ha montado ruido para ocultar la labor de Sánchez, pero por mucho ruido que hagan no nos va a silenciar. Nadie nos va a silenciar. Ni la derecha, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda", ha avisado Franco.

Así, ha insistido en que "otra forma de hacer política es posible", basada en el "reequilibrio" y en "la consolidación del Estado del Bienestar", mencionando algunas medidas llevadas a cabo por Maroto y Ábalos como la fuerte inversión en el Cercanías de la región.

Sobre los candidatos, Franco ha subrayado que son "magnificas" apuestas, ya que son "los únicos" aspirantes que han sido elegidos por "un procedimiento limpio, puro de primarias y con secreto en las urnas".

"Son candidatos soberanos y doblemente legitimados y avalados por la gestión que muchos hacen ya en ayuntamientos de la Comunidad demostrando que gobernar con el pueblo es la mejor manera de hacer política", ha subrayado.

IGNORAR A LA EXTREMADERECHA

Tras ello, ha hecho un llamamiento a "no caer en la tentación de buscar atajos y recetas fáciles", algo que, según ha afirmado, lo hace la derecha y la extrema deracha. Además, ha pedido que se ignore a la extremadercha en cuanto a publicidad pero ha pedido que hay que estar "vigilantes" y ser "combativo" porque "las medidas populistas con mensajes falaces pueden calar en las personas desesperadas".

"Os llamo a la ilusión, al combate ideológico y a demostrar que la única forma con la que se puede mejorar la vida de los madrileños es con recetas social demócratas que solo pueden aportar los socialistas", ha señalado.

Asimismo, ha cargado contra Ciudadanos, a quienes ha llamado "falsos centristas" por permitir que en Madrid siga "habiendo un gobierno con los herederos de la corrupción". "Cs no puede representar la regeneración porque permitió que gobierne la derecha e impidió un gobierno decente", ha subrayado.

LAS AUTONOMÍAS, EXPRESIÓN DEL INTERÉS NACIONAL

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y candidato a la Presidencia, Ángel Gabilondo, ha comenzado su intervención recordando el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para subrayar que Madrid es "una expresión del interés nacional" a pesar de que para algunos "sea un obstáculo" para la identidad nacional en alusión a la propuesta de Vox de suprimir las comunidades.

"Somos una Comunidad y, por serlo, se expresa el interés nacional. Somos una autonomía porque valoramos y defendemos el interés nacional. El interés nacional no pone en cuestión nuestras peculiaridades. El principio de solidaridad es la clave de la articulación de la unidad. Por eso, nosotros no necesitamos de modo alguno poner en cuestión el interés nacional", ha reseñado.

Además, Gabilondo ha pedido estar "lejos" de los extremismos porque, a su juicio, traen "involución" y "retrocesos en los consensos". "Nosotros somos personas de gran convicción, de disposición al amor a las personas en situación vulnerable, no somos de extremos. Somos algo más eficientes", ha dicho.

Dirigiéndose a los candidatos, les ha transmitido que son "un factor constitutivo, constituyente y constitucional" de la realidad como comunidad. "Sois comunidad juntos. Los alcaldes y las alcaldesas son los mimbres de la articulación social intererritorial", ha destacado el portavoz parlamentario.

Tras señalar que "ahora se está viendo que no basta con ganar para gobernar", en alusión a los resultados del PSOE en las elecciones en Andalucía, el socialista madrileño ha hecho un llamamiento a "gobernar" en los diferentes ayuntamientos madrileños para cumplir su objetivo de mejorar el bienestar de los madrileños de "cada rincón".

"Nuestro objetivo es ganar para gobernar. Estamos en un proyecto compartido. Tenemos que generar confianza. No llegaremos lejos con el temor", ha señalado.

COMBATIR CON ARGUMENTO

Frente a la "ignorancia disfrazada de conocimiento", Gabilondo ha sugerido que hay que combatir esta ignorancia teniendo "la paciencia del argumento "tanto tópico" y "eslogan" de la extrema derecha. "La paciencia de combatir los argumentos del otro sin la descalificación de los otros. Hay que ser convincentes y eso lleva más tiempo", ha señalado.

"Probablemente no tengamos mayoría absoluta. No es seguro, pero podría pasar. Y si eso pasa, tendremos que hablar con alguien con el que compartamos algo. Buscar mimbres con otros. Es importante buscar alianzas con los que nos une. Nada va a ser fácil. Y no ceder ante desidias", ha avisado.

"Son 23 años y se han enraizado bien en las estructuras sociales, económicas y políticas de la sociedad. No basta con una frase, hay que hacer un trabajo articulado serio. Tenemos mucho que hacer", ha destacado.

A continuación, se ha preguntado por qué lo que antes se llamaba PRISMA, lo que se llamaba Programa de Inversiones de la Comunidad de Madrid, ahora se llama PIF, Programa de Inversión regional.

"Un mero cambio de nombre. Y por qué la empresa Nuevo Arpegio ahora se llama Obras de Madrid. Es un mero cambio de nombre o es una anestesia de la memoria que es la amnesia contra la exigencia de recordar lo que ha pasado en estas cosas que cambian de nombre. Lo que es evidente es que hay demoras conducidas a que ese programa de inversiones no se gestione con la prontitud requerida", ha agregado.