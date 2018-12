También se pide papel higiénico a los alumnos, según CSIF

El presidente del Sector de Educación de CSIF-Sevilla, Daniel Bermúdez, ha confirmado que, además de los folios que ya denunció el pasado mes de octubre Viva Sevilla, los escolares de los colegios públicos andaluces deben aportar también papel higiénico.

Así lo dijo anoche durante una entrevista en el programa Citas con la Actualidad de 7TV Sevilla explicando que dicen “tienes que traer papel higiénico si no no puedes ir al baño, eso se hace en los centros escolares”. Según Bermúdez, esto es consecuencia de que en los últimos años “las partidas para gasto de funcionamiento han sido recortadas hasta en un 40% y no da para pagarlo todo”.

El responsable de Educación de CSIF-Sevilla ha denunciado incluso la paradoja de que “ponen en marcha procesos de digitalización y después no funcionan las redes” o “te dan una pizarra digital y un paquete de tizas”.

Así pues, CSIF, que ha vencido por tercer año consecutivo en las elecciones de profesorado no universitario, va a pedir al “nuevo gobierno, sea cual sea” la recuperación del 100% de las partidas de gastos, entre otras medidas como la rebaja de la ratio de alumnos y la equiparación salarial con otras comunidades con las que llega a haber diferencias de hasta 300 euros.