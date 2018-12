PSOE: PP y Cs trabajan en un pacto que incluirá "barbaridades" de VOX

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que PP y Ciudadanos están trabajando en un pacto con Vox para la formación de un Gobierno en Andalucía que, finalmente, recogerá "las barbaridades" que está pidiendo la formación de ultraderecha.



Tras reunirse con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, Ábalos ha intervenido en un acto de los socialistas baleares, en Palma de Mallorca, donde ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de "engañar a la gente" cuando dice que mantendrá negociaciones "discretas" con Ciudadanos, y luego verán si Vox "quiere sumarse o abstenerse".



"No se puede abstener, tienen que votarles" ha subrayado el responsable socialista que no sabe si Casado dice eso "adrede o por mera ignorancia, y habrá que perdonarlo".



El también ministro de Fomento ha lamentado la "tolerancia" de la derecha española con partidos como Vox, a los que están "blanqueando".



Ábalos ha añadido que Vox es legal porque la Constitución lo permite "pero no porque ellos reflejen ningún valor constitucional".



El secretario general también se ha referido a la propuesta de Casado de recentralizar las competencias autonómicas y ha asegurado que "atentar contra la labor que hacen las comunidades es negar la política social".



El responsable socialista ha dedicado buena parte de su discurso al "fascismo" que, a su juicio, representa Vox y ha mostrado su preocupación por la "irresponsabilidad" de "algunos medios de comunicación y de la ultraderecha en contemporizar con esto".



"El fascismo nunca aparece tal cual, pero cuando aparece tal cual es demasiado tarde" ha dicho Ábalos que ha comprometido el papel de los socialistas en "hacerle frente, como lo ha demostrado históricamente".