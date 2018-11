Hallado el submarino argentino Ara San Juan al año de su desaparición

El submarino argentino ARA "San Juan" que llevaba desaparecido desde el 15 de noviembre de 2017, ha sido encontrado por la compañía estadounidense Ocean Infinity, según informa el Ministerio de la Defensa de Argentina y la Armada.



La embarcación ARA "San Juan" se fabricó en Alemania y pasó a la Armada argentina en 1985.



El 13 de noviembre de 2017 el submarino partió del puerto de Ushuaia, en Tierra de Fuego, hacia Mar del Plata, destino -al que en condiciones normales-, hubiera llegado a los cinco días de su último contacto.



El 16 de noviembre, la Armada argentina puso en marcha un dispositivo de búsqueda del buque, con 44 tripulantes. El rastreo se inició en una zona a 430 kilómetros de la costa de Valdés, en la provincia de Chubut del golfo de San Jorge.



15.11.2017 - La nave comunica una avería que afecta a una de sus baterías. El Comando de la Fuerza de Submarinos pide que se dirija a Mar del Plata. Se pierde la comunicación con el buque.



17.11.2017. - La Armada argentina dispone tres buques y tres aviones para la búsqueda y recibe el apoyo de varios países.



18.11.2017. - La Armada detecta que se efectuaron siete llamadas desde el submarino a distintas bases, pero no logra conexión.



-.Uruguay pone a disposición una aeronave y Brasil envía tres buques y un avión de apoyo.



19.11.2017. -Las condiciones climáticas, con olas de seis metros, dificultan la búsqueda. Desde el aire se ha rastreado el 80% de la zona sin éxito.



22.11.2017. -Se pone en marcha un gran operativo internacional debido a la preocupación por el nivel de oxígeno.



23.11.2017. -La Armada informa de que horas después de perder el contacto se registró en la zona una explosión.



24.11.2017. -El Ejecutivo argentino inicia una investigación contra la Armada para determinar su "responsabilidad" en la desaparición del submarino.



28.11.2017.-La Armada asegura que la avería reportada por el submarino no se consideró una "emergencia". El ARA informó de un cortocircuito y un principio de incendio, sin llamas, se subsanó



01.12.2017. -El ministro de Defensa asegura que continuará la búsqueda del submarino aunque reconoce que "se han agotado los días donde en condiciones extremas.



03.12.2017. -El sumergible ruso Pantera Plus desciende a 950 metros para comprobar un "contacto" metálico detectado por un sonar.



04.12.2017. -Oscar Aguad, ministro de Defensa argentino, asegura que los materiales utilizados en la reparación del buque no fueron "de la calidad que se requería".



.-La Armada admite por primera vez la posibilidad de que no se sepa nunca que le pasó al submarino



10.12.2017. -Las empresas alemanas Ferrostaal y Enersys-Hawker son investigadas por el suministro de las baterías del submarino.



12.12.2017. -El Gobierno argentino suspende al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo y el capitán de navío Claudio Villamide como anunció.



17.12.2017. -El Gobierno argentino destituye a Marcelo Srur, jefe de la Armada, en el curso de la investigación.



25.12.2017. -La Armada detecta tres nuevos objetos en la zona de rastreo. Las condiciones climáticas dificultan la búsqueda.



15.01.2018. -El Congreso argentino aprueba una Comisión Especial Investigadora.



31.01.2018. -Los encargados de la inspección comparecen ante la Justicia. Según la jueza Marta Yáñez el buque presentaba "fallas de alistamiento" que de no haber sido solventadas podían haber puesto en peligro a la tripulación.



15.02.2018.-El presidente argentino, Mauricio Macri, destituye al nuevo jefe del Ejército, Diego Suñer.



17.04.2018.- Una empresa estadounidense subacuática que participa en la búsqueda asegura que, teniendo la información adecuada, el buque es "100 % hallable" en un máximo de 100 días.



05.06.2018.-El buque registró 21 anomalías en una revisión de 2016, según fuentes oficiales.



26.10.2018.-La compañía estadounidense Ocean Infinity suspende hasta febrero de 2019 la búsqueda del submarino.



17.11.2018.- El Ministerio de Defensa y la Armada informan de que Ocean Infinity ha encontrado el ARA San Juan en aguas del Atlántico, a unos ochocientos metros de profundidad.