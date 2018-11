Teresa Rodríguez, la docente beligerante

Teresa Rodríguez, líder andaluza de Podemos y candidata a la Junta de Adelante Andalucía, opta por segunda vez a la presidencia. Esta vez, la docente beligerante es la cara más conocida de este nuevo proyecto político, con cuatro años más de experiencia parlamentaria y nuevos compañeros de viaje.



Profesora, activista desde muy joven y -según sus críticos- radical de izquierdas, María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez (Rota -Cádiz-, 18 de septiembre de 1981) busca a sus 37 años ser la próxima presidenta de la Junta, que su nueva formación sea la alternancia al PSOE en Andalucía y que no gobierne la derecha.



"Hacer un gobierno con quien ha estado más de 30 años en el poder tiene un gran problema, y es que tú quieres regenerar algo donde la otra parte no quiere. Por eso no vamos a gobernar con el PSOE", ha resumido recientemente la dirigente gaditana.



Descartado un acuerdo de gobierno con Susana Díaz, la opción preferida de Rodríguez son los acuerdos puntuales y fiscalizar al próximo ejecutivo socialista.



Miembro fundadora de Podemos, procede de Izquierda Anticapitalista (antes en IU), cuenta con un pasado centrado en el activismo ecologista, antimilitarista, antiglobalización y en la defensa de los derechos de los inmigrantes.



Ha sido eurodiputada con Podemos hasta que dejó el escaño para optar a las elecciones autonómicas de 2015, en las que consiguió que su partido irrumpiera por primera vez en el Parlamento de Andalucía con quince diputados, menos de los que esperaba el partido.



Casi cuatro años después, las bases la han vuelto a elegir como candidata a presidir la Junta, y en esta ocasión se presenta por la provincia de Málaga convencida de que sumará más.



Y lo hace al frente de la única marca nueva que se presenta a las elecciones: Adelante Andalucía, la confluencia entre Podemos, IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista.



Podría ser la última vez que Rodríguez dispute unas elecciones, ya que aseguró que, de no ganar o formar parte del Gobierno, cuando acabe la próxima legislatura volverá a impartir clases en Secundaria.



Durante la legislatura, en la que ha acumulado más experiencia parlamentaria, orgánica y tras la pancarta, la dirigente gaditana ha puesto de relieve sus firmes convicciones y su persistencia en las reclamaciones, no solo en los debates con los adversarios, también con los compañeros de partido.



En este tiempo, ha protagonizado los debates políticos más duros con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la Cámara andaluza, en los que ambas han puesto de manifiesto que la distancia que las separa tiene algo más que componentes tácticos o ideológicos.



En uno de los debates, Rodríguez llegó a replicar a la presidenta: "Con el PSOE-A, ni muerta". En otro choque dialéctico más reciente recordó a la socialista que tardó una década en sacarse la carrera de Derecho.



Fueron, según su partido, algunas respuestas al "menosprecio y ninguneo" de Díaz a las reclamaciones de la líder morada, una "constante de la socialista" -dicen- en su estrategia contra Podemos.



Sus detractores le critican el discurso del activismo anticapitalista apegado a la pancarta y los conflictos sociales.



En lo interno, sus exigencias de más autonomía para Podemos Andalucía han provocado varios momentos de tensión y cruce de declaraciones con la dirección de Pablo Iglesias, especialmente con Pablo Echenique.



La confluencia Adelante Andalucía abre un nuevo camino, el de Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, coordinador de IU, frente a los recelos y consignas de Podemos estatal.



Ocurra lo que ocurra el 2 de diciembre, Rodríguez iniciará una campaña electoral muy especial. Primero, por la ilusión de ser cabeza de lista de una nueva formación; y, segundo, por estar embarazada, gestando una hija que, previsiblemente, nacerá en el autonómico mes de febrero. ¿Será el 28F, el Día de Andalucía?.