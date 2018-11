Manuel Chaves reta al PP a probar en qué cometió financiación ilegal

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha retado hoy al PP a concretar en qué apartado de los informes finales de la Fiscalía y la acusación particular del caso de los ERE andaluces se prueba o se apuntan indicios de su posible implicación en una financiación ilegal del PSOE.



Chaves comparece hoy ante la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos del Senado, y a su comienzo ha anunciado que no iba a contestar a ninguna pregunta del PP que pudiera perjudicar su defensa en el caso de los ERE, en el que está procesado como supuesto autor de un delito de prevaricación.



Sin embargo, el también expresidente del PSOE ha emplazado por dos veces al portavoz del grupo popular, Luis Aznar, único que hace preguntas en esta comisión, a que le aclarara en qué apartados del sumario de los ERE aparece algún "indicio, prueba o datos" sobre su "presunta implicación" en la financiación ilegal del PSOE.



Aznar ha remarcado que la Fiscalía cifra en 680 millones de euros las cantidades desviadas por la Junta de Andalucía a empresas afines al PSOE por subvenciones previstas para parados y empresas en dificultades, unas cifras que ha considerado "escalofriantes" porque representan 115.000 millones de las antiguas pesetas.



Ha considerado este asunto "el caso de corrupción más grave e importante de la historia de la democracia", y ha subrayado que el montante de los fondos desviados suponen casi 3.000 veces el importe de la cantidad de responsabilidad a título lucrativo que se fijó en la sentencia del caso Gürtel que derivó en la exitosa moción de censura contra el ya expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.



El senador también ha hecho hincapié en que la Fiscalía ha probado un mecanismo "opaco" e "ilegal" para desviar fondos en Andalucía cuando Chaves presidía la Junta, pero "no sabe quiénes eran responsables de diseñar esos procedimientos, quiénes los conocían y quiénes pudieron hacer algo para evitarlos".



Ante estas afirmaciones, Chaves le ha vuelto pedir que le indicara "qué dato, indicio o prueba" hay sobre su posible implicación en financiación ilegal del PSOE, no solo en el informe de la Fiscalía sino también en el presentado por la acusación particular que, ha remarcado, ejerce el Partido Popular en el juicio de los ERE.