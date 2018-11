Marín, dispuesto a negociar con "todos" para presidir la Junta

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha mostrado este martes su disposición a negociar con "todos" los partidos tras la celebración de las elecciones del próximo 2 de diciembre para que Cs presida el Gobierno andaluz, al tiempo que ha subrayado que "el único fracaso sería que no hubiera un cambio y que Andalucía, después de 40 años de gobiernos socialistas, siga igual".

Así se ha pronunciado Marín durante su participación en Málaga en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange y laboratorios VIR, donde ha sido presentado por el secretario general de Cs, José Manuel Villegas. Han asistido distintos diputados andaluces y dirigentes de Cs, el cabeza de lista por la provincia de Málaga, Javier Imbroda, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entre otros.

El líder de Cs en Andalucía ha dicho que las elecciones del próximo 2 de diciembre "no van de conseguir más o menos escaños, van de ganar el cambio en Andalucía. Y se no se produce estaremos otros cuatro años lamentándonos de no haber aprovechado esta oportunidad", ha afirmado Marín, quien ha insistido en que su formación sale "a ganar" y a conseguir que sea Cs quien lleve a cabo ese cambio político "tan ansiado" en Andalucía.

Tras reiterar que los votos de la formación naranja "no van a servir para que el PSOE-A y Susana Díaz sigan gobernando", el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, se ha mostrado convencido de que no se va a producir un escenario de repetición de elecciones. "Vamos a ser capaces de ilusionar y de movilizar para lograr un cambio de gobierno", ha apuntado Marín, añadiendo que quien quiere presidir la Junta "no puede tirar la toalla, como sí hace Susana Díaz".

En este contexto, ha destacado que, según la mayoría de los sondeos, Cs es la formación que más va a crecer en las elecciones, pudiendo hasta "triplicar" el resultado obtenido en las pasadas autonómicas. Marín ha agradecido esa opinión, aunque ha destacado que la "encuesta de verdad" será la de la noche de las elecciones, por lo que ha llamado a "no dormirse". "Quien se duerme termina llevándoselo la corriente, hay que trabajar hasta el último minuto y pelear hasta que suene la campana", ha advertido.

Marín, que ha señalado que una vez que se cierren las urnas es cuando habrá que buscar apoyos, ha dicho que se sentará a hablar con todos los partidos, aunque siendo consciente de que "no se puede llegar a acuerdos con quien tiene posiciones antagónicas". "Cuando veamos los votos hablaremos de proyectos y con los grupos que no estén por regenerar será imposible llegar a acuerdos", ha aseverado.

Asimismo, el líder de la formación naranja ha destacado la imposibilidad de llegar a acuerdos con quien "no cumple lo que firma", en relación al PSOE-A. "Susana Díaz no cumple, mientras que Cs ha cumplido el cien por cien de lo que firmó. Yo no soy de retar a nadie, pero le pediría a Díaz que diga un punto que no hayamos cumplido, yo a ella le puedo decir hasta 21", ha manifestado.

NO VE PRIORITARIO CONSEGUIR LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO

En relación a la Presidencia del Parlamento y la conformación de la Mesa, Marín ha indicado que éste es un órgano "decisivo e importante" a la hora de ordenar el debate y dar trámite a las iniciativas, pero que después es el Gobierno andaluz el que tiene que ejecutar las iniciativas. Por ello, para Cs "no es prioritario" lograr la Presidencia del Parlamento o una determinada conformación de la Mesa, "lo prioritario es conseguir el cambio en Andalucía".

Preguntado sobre si Cs es Andalucía tiene la suficiente autonomía respecto a la dirección de Albert Rivera para decidir acuerdos tras el 2D, Marín ha indicado que Cs tiene un solo proyecto para este país y que en esta organización no hay "17 reinos de taifas", lo que no quita que Cs Andalucía tome sus propias decisiones, consultando con la dirección nacional. Así ocurrió, según ha explicado, cuando se rompió el acuerdo de investidura con los socialistas.

"Desde Andalucía hicimos un informe que fue remitido al secretario general, quien lo elevó a la Ejecutiva, y fue respaldado por unanimidad", ha relatado Marín, quien ha insistido en que en Cs solo hay un proyecto, frente a partidos como, por ejemplo, el PSOE, que tiene "el PSOE de Sánchez, el PSOE de Díaz, el PSOE de Iceta, el PSOE de Ximo Puig...".

Sobre el hecho de que Cs asegurara en la legislatura anterior que no iba a pactar con el PSOE y finalmente lo hiciera, Marín ha explicado que su formación tuvo que "asumir riesgos" para conseguir cambios. "Lo hicimos y hoy los andaluces dicen en los sondeos que somos el partido en la oposición más útil de la historia de la democracia de Andalucía, lo que nos da la confianza para pensar en que el cambio se produzca el próximo 2 de diciembre", ha apostillado.

Entre los cambios logrados por Cs desde la oposición, Marín ha destacado que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán tuvieron que dejar la vida política; la bajada de impuestos como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o la rebaja del tramo autonómico del IRPF; la Ley de Emprendimiento; la ampliación de la tarifa plana a los autónomos y más de 129 millones de presupuesto para este colectivo; o el aumento de los recursos para educación y sanidad.

"Si yo le dijera a Juanma Moreno, --presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta--, que me rellenara un folio con lo que su partido ha conseguido para Andalucía en los últimos 40 años me lo entregaría en blanco", ha apuntado Marín, quien ha insistido en que Cs ha actuado como una oposición "útil y responsable". En su opinión, la colaboración entre partidos e instituciones es "clave" para el desarrollo de este territorio.

De cara a la próxima legislatura, Marín ha avanzado que su formación pretende acabar con los aforamientos, llevar a cabo auditorías para saber qué ha pasado con el dinero de los parados, poner en marcha una oficina contra el fraude y la corrupción, reformar la Ley Electoral e impulsar una reforma en materia fiscal porque "el dinero de los andaluces está más seguro en el bolsillo de los ciudadanos que en las cuentas de la Junta".