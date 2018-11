La Justicia italiana escucha al mayor de los hijos de Juana Rivas

El mayor de los hijos de Juana Rivas, de 12 años, acudirá mañana al Tribunal italiano de Cagliari, en la isla de Cerdeña (Mediterráneo), para ser escuchado, dentro del proceso civil que juzga en Italia la custodia suya y de su hermano menor.



Juana Rivas y su expareja, el italiano Francesco Arcuri, tienen dos hijos, de 4 y 12 años, que actualmente viven con el padre en el municipio italiano de Carloforte, en la isla de San Pietro, al sur de Cerdeña.



Mañana, el mayor será escuchado en audiencia después de que así lo pidiera la defensa de Rivas al magistrado que lleva este proceso civil que comenzó en noviembre de 2017, y la intención es que el menor refiera cómo es la relación con sus progenitores.



Será después de que el pasado 27 de septiembre tuviera lugar la última vista de este proceso que juzga acerca de a quién corresponde la custodia de los menores, aunque el tribunal aún no ha emitido ningún fallo.



El chico será escuchado después de que a finales de octubre Juana Rivas impusiera una denuncia contra Arcuri por supuestos malos tratos a los niños.



Fuentes jurídicas explicaron entonces a EFE que Rivas había denunciado a Arcuri al ver que el pequeño de 4 años presentaba un hematoma en la parte baja de la espalda que, según su testimonio, era consecuencia de un enfado del padre, que - según su versión - empujó al menor contra los hierros de la cama porque no podía dormir y después lo alzó y lo lanzó contra una pared.



Rivas no entregó a los niños durante cinco días y Arcuri también interpuso una denuncia contra Juana, que finalmente los devolvió para que pudieran regresar al municipio italiano de Carloforte.



Arcuri - condenado en España en 2009 por malos tratos y denunciado de nuevo en 2016 - tiene la custodia provisional de los niños desde agosto de 2017, cuando Rivas acató la orden judicial en España que le obligaba a entregar a los menores a su padre, tras permanecer casi un mes en paradero desconocido.