Juanma Moreno asegura que el PP es "el partido de los trabajadores"

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado hoy que su partido es "el de los trabajadores", y ha señalado que, tras las próximas elecciones autonómicas, va a conseguir "que Andalucía sea la locomotora económica de España".



Durante su intervención en el acto de clausura de la Interparlamentaria del PP, celebrada este fin de semana en Sevilla, Moreno ha defendido que los gobiernos del PP son los que generan "empleo y trabajo", y ha agregado: "Yo sí puedo, junto con mi equipo, generar empleo y oportunidades, como lo ha hecho el Gobierno de la nación tras las dos grandes crisis que ha tenido España".



Ha asegurado que, si gobierna tras las elecciones del 2 de diciembre, va a hacer en una legislatura "una revolución fiscal que va a poner a Andalucía al mismo nivel que Madrid".



Y ha augurado que esta comunidad será referente en España en creación de empleo y desarrollo económico.



Así, ha aludido a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que señalan que "tenemos alrededor de un millón de parados, y ese es el drama que pasa en todas las casas de Andalucía", por lo que ha insistido en que él, junto con su equipo, sí pueden generar empleo y oportunidades, y van a "hacer las cosas como las hacen los mejores, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular".



"Vamos a poner una alfombra roja para que llegue inversión a esta tierra, que tiene que ser la Baviera de España, es lo que quiero conseguir y es el lo que voy a conseguir", ha prometido.



"Estamos a cinco semanas de cambiar algo fundamental, porque estamos en un paraíso en la tierra, una tierra que es un Fórmula 1, cargada de potencialidades, de talento, de historia, y es imposible pensar en el desarrollo y la historia de España sin Andalucía, pero a pesar de tener un Fórmula 1 no disfrutamos de las cuotas de progreso que tienen otras tierras de España", ha lamentado.



Se ha referido a la relación entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, para asegurar que cuando gobernaba el PP "teníamos una presidenta de la Junta que era un torbellino, no había día que no insultaba a los ministros, a Rajoy y al PP, pero desde hace cinco meses, cómo ha cambiado el cuento", ha criticado.



"Ha pasado de ser una leona a un corderito, un mimosín suavito suavito...", ha ironizado.



Ha emplazado a Díaz a que se pronuncie sobre la posibilidad de que se despenalicen las injurias a la Corona o las ofensas a los sentimientos religiosos, y se ha preguntado "si le ha dicho -a Pedro Sánchez- que no nos gusta que se insulte a La Macarena o al Cachorro, que no nos gusta que se insulte y quede impune, y queremos que puedan estar las Fuerzas Armadas en Semana Santa para que escolten las procesiones".



"¿Le ha dicho Susana al oído que los andaluces no estamos de acuerdo con eso? Eso es lo que le tenía que haber dicho, que no nos gusta lo que está haciendo", ha enfatizado.



Según Moreno, los andaluces "han sido tremendamente generosos" con el PSOE andaluz, un partido que "ha perdido la ambición, no ambiciona que esta tierra disfrute de más empleo, progreso, bienestar", al tiempo que ha lamentado que el Consejo de Ministros del pasado viernes no aprobase declarar zona catastrófica los pueblos sevillanos y malagueños afectados por las riadas del pasado fin de semana.



"Esperábamos que dijeran que la Alta velocidad iba a llegar a Granada, pero nada, igual que nada del puerto de Motril o la Alta velocidad a Almería", se ha quejado antes de asegurar que está sorprendido "porque han tenido una maravilloso atrezo, que es la ciudad de Sevilla, pero no han sido capaces de un solo compromiso con nuestra tierra".



Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho que el PP es el partido de "la gente normal" y lo ha contrapuesto al PSOE de Pedro Sánchez y Susana Díaz, dos dirigentes que tienen "menos credibilidad que el CIS" y que "no son de fiar".



"Juanma, nos llaman ¡extremistas y radicales!", ha exclamado el número dos del PP dirigiéndose al candidato a presidir la Junta, tras lo que ha asegurado que Moreno es "un radical de querer a Andalucía" y "un extremista de querer a sus pueblos".