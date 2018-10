Gálvez denuncia discriminación machista en Gran Premio Costa del Sol

La tiradora Fátima Gálvez ha denunciado que ha sufrido "discriminación machista" en el Gran Premio Costa del Sol celebrado este domingo en el Club de Tiro Olímpico de Jarapalo (Málaga), una competición regida por el reglamento de la Federación Internacional de Tiro.



Gálvez, en sus cuentas en redes sociales, ha explicado que se inscribió en categoría de damas y que su "sorpresa" llegó cuando tras acabar segunda en la fase de clasificación, los jueces deciden dejarla fuera de la final general y le instan a competir en la final femenina "en la que los premios en juego son mucho menores y en la que el nivel competitivo también desciende", ha afirmado.



En ese punto Gálvez consultó al jurado la situación y el motivo que le dieron los jueces para excluirla de la final General fue "una deliberación posterior a la participación, no una norma establecida antes del arranque de la prueba, una reglamentación que "no aparecía especificada en los carteles anunciadores ni fue comunicada en el momento de la inscripción".



La doble diploma olímpico con España en Londres 2012 y Río 2016 aseveró que fue una situación "problemática que nunca" se había encontrado antes en su trayectoria en el tiro.



"La igualdad es total en el tiro, donde hombres y mujeres compartimos podios sin problema y hasta con orgullo. Esos son los valores de nuestro deporte y no los que otros intentan imponer", enfatizó.



Por todo ello, añadió que "tras la desagradable situación" que se encontró en el Club de Tiro Olímpico de Jarapalo, por su "dignidad" y las de sus compañeras, se vio obligada a "renunciar a la competición", de la que se marchó sin participar ni en la final General ni en la final de damas", algo que hizo "profundamente decepcionada".

