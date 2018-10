Una huelga de médicos “más motivados y unidos” que nunca

Los médicos de atención primaria de Málaga acuden desde hoy a la huelga en paros parciales para este mes y el siguiente “más motivados y unidos que nunca”, según indicó ayer a Viva Málaga Juan Bautista Ojeda, portavoz de la Plataforma Basta Ya, colectivo impulsor de unas protestas que cuentan con el respaldo del Sindicato Médico de Málaga (SMM) y del Colegio Oficial de la profesión (COMM).

Y mucho más, ya que “se ha sumado a la huelga la provincia de Huelva” y “Sevilla, Córdoba, Cádiz, y Jaén están con nosotros junto con Granada, apoyando 100% las reivindicaciones con sus colegios de médicos y sus sindicatos médicos” a nivel andaluz.

Pero también, porque cuentan con un decálogo de reivindicaciones, que cualquier afectado por la situación actual de la sanidad pública regional suscribe: Un cupo de 1.500 pacientes por médico de familia y 1.200 por pediatra, y si es necesario, ampliar la plantilla del centro de salud para conseguirlo; tiempo suficiente para atender, con al menos 10 minutos paciente; poder solicitar todas las pruebas diagnósticas necesarias y disponer de los resultados en un tiempo razonable, no más de 30 días; libertad para poder recetar todo los tratamientos y ayudas técnicas; sustitución de todas la ausencias siempre e inmediatamente; tiempo dedicado a formación, docencia, visitas domiciliarias y acciones comunitarias; directores elegidos por y entre los profesionales de cada centro; gestión clínica centrada en resultados en salud de los pacientes, en vez de en resultados económicos; jornada diaria máxima de12 horas, y salario igual a la media nacional, ya que “los médicos andaluces están entre los peor pagados de toda España”.

En definitiva, una dignificación de la sanidad por la que realizarán paros parciales entre las 11.00 y las 15.00 horas y entre las 16.00 y las 20.00 de lo días 15, 16, 22, 25, 26, 29 y 30 de octubre y 5, 8 y 9 de noviembre. Ojeda recalcó que “ya todo el mundo sabe de las mentiras de la Junta, de sus tejemanejes”, ante lo cual, “estamos uniendo a la profesión, todos a favor de una sanidad justa, universal, gratuita y de calidad y en contra de los criterios economicistas de los gestores y sus productividades obscenas”.

Ahora ben, el portavoz de Basta Ya cargó contra los servicios mínimos impuestos desde la Junta de Andalucía: los servicios de Urgencias estarán funcionando al 100% mientras las consultas a demanda funcionarán al 50%, algo insólito cuando “en verano se ha trabajado al 30%”. La huelga llega pese a que se ha intentado llegar a puntos de encuentros con la administración andaluza.

De hecho, la semana pasada no se alcanzó acuerdo alguno con la Junta de Andalucía y los profesionales consideraran insuficientes las propuestas de la Delegación Territorial de Salud, aunque aún así, está previsto otro encuentro el miércoles para seguir con la negociación.

Además de los paros intermitentes, este lunes se prevé una concentración frente a la Delegación provincial de Salud en la calle Córdoba de la capital malagueña en la que los convocantes han hecho un llamamiento a la participación de la ciudadanía.

Hablamos de una huelga donde además, como recordó el delegado del SMM, José Becerra, se “defenderán los intereses de los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias a los que la Junta olvidó hace muchos años, no están valorados salarialmente y están siendo agredidos también”.

Por su parte, la vicesecretaria del Colegio de Médicos de Málaga, Carmen Gómez, destacó que en esta acción de protesta no se exige “nada extraño ni que no exista”. “Los derechos de los médicos y pacientes andaluces deben ser iguales al resto de los españoles”, por eso destacó que “reivindicamos para dar calidad asistencial, para sentirnos médicos seguros, para trabajar motivados, para poder formarnos conciliando vida laboral y familiar, para que no seamos utilizados como maquinaria en épocas puntales donde la jornada a veces puede terminar con dos horas extras que nadie nos reconoce”, según sostuvo en rueda de prensa la pasada semana.

Por último, Bautista apuntilló se está ante un momento "histórico en el que se destruye más que nunca la sanidad pública”, reclamando más recursos económicos y materiales para la mejora de la sanidad.