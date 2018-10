Casado dice que sus sondeos dan amplia ventaja al PP sobre Cs

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que, a tenor de los sondeos internos que maneja su partido, los populares cuentan con "una amplia ventaja" respecto a Ciudadanos de unos cinco puntos ante las próximas elecciones andaluzas del 2 de diciembre.



Casado se ha referido al escenario electoral andaluz en una conversación informal con periodistas durante la recepción en el Palacio Real celebrada con motivo de la Fiesta Nacional.



El líder del PP ha admitido que el PSOE seguiría siendo la primera fuerza, pero ha destacado que el PP está "por encima con una amplia ventaja" respecto a la formación que lidera Albert Rivera de unos cinco puntos.



Ha comentado que aún hay dudas sobre si la suma de PP y Cs podría arrebatar el gobierno a Susana Díaz, pero ha remarcado que la alternativa a los socialistas la representan los populares.



A nivel nacional, Casado ha señalado que las encuestas que maneja su partido le sitúan ya en primera posición, lo que, a su entender, demuestra que el PP está en la dirección correcta.



"Pero no quiero sacar pecho. Me da tranquilidad. Es una tendencia que no solo se ha parado, sino que va creciendo. Las cosas se están haciendo bien", ha analizado el dirigente del PP.



Ha subrayado que "no le preocupa nada" una posible irrupción de Vox, después de que el pasado domingo llenara el recinto de Vistalegre de Madrid, porque el PP "tiene un discurso firme".