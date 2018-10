Cs: sus votos no servirán para que Díaz vuelva a ser presidenta

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, se ha comprometido hoy a que el voto de su partido "no va a servir" para que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ocupe de nuevo ese cargo después de las elecciones del próximo 2 de diciembre.



Durante su intervención en un acto con afiliados, Marín ha recordado que la campaña electoral va a comenzar con "un PSOE que ha incumplido acuerdos y una presidenta que ha roto su palabra y su patrimonio, y por tanto se ha quedado sin patrimonio".



"Me comprometo a que los votos de Ciudadanos no van a servir para que Díaz sea presidenta de la Junta", ha enfatizado Marín, quien ha añadido que Ciudadanos "cumple lo que dice".



Además, ha criticado al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, de quien ha dicho que "solo está preocupado de que Ciudadanos le haga presidente". "A usted le tienen que hacer presidente los andaluces", ha añadido