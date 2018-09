Montero y Arellano se reunirán día 8 para concretar compromisos

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado hoy que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirá el próximo 8 de octubre con el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez Arellano, para "concretar" los compromisos adquiridos por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con Andalucía.



"Les anuncio que el próximo 8 de octubre, el consejero de Economía y la ministra de Hacienda concretarán todos y cada uno de los compromisos que el presidente del Gobierno adquirió conmigo en la reunión del pasado 23 de julio", ha avanzado durante la sesión parlamentaria de control al gobierno.



Ha resaltado que con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno "teníamos la voluntad de desbloquear asuntos que fueron imposible desbloquear en la anterior etapa", como la reforma del modelo de financiación autonómica o las inversiones del Estado en Andalucía.



Y estos asuntos "prioritarios" -ha destacado- se han empezado a abordar "en los primeros cien días", y "hay un compromiso claro de que se va a cumplir con el Estatuto de Autonomía", ha remachado en referencia a las inversiones que el Estado tiene que ejecutar en la comunidad.



Sobre la salida de Andalucía a los mercados financieros, que era el objeto de la pregunta formulada por el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, la presidenta ha dicho que es "una salida con prudencia y progresiva" con la que se transmite "un mensaje de confianza al tejido productivo y al conjunto de los ciudadanos".



"Porque en esta legislatura, mal que le pese a los agoreros, Andalucía está mejor", ha subrayado Díaz, que ha agregado que esta comunidad ha sido capaz de reducir la deuda en 1.600 millones de euros "y hoy está prácticamente 2,8 puntos por debajo de la media de España".



Y ello se ha conseguido, según la jefa del Gobierno andaluz, gestionando la crisis "de otra manera", con una "visión social" que ha permitido recuperar derechos y "blindar" los servicios públicos.



El Consejo de Gobierno autorizó esta semana la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de 734 millones de euros, de los que 600 se captarán en los mercados financieros, lo que no sucedía desde el estallido de la crisis, y el resto con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).



Dicha cantidad se va a destinar a amortizar parte de la deuda de la comunidad autónoma y a financiar el objetivo de déficit de 2018, según ha informado el portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de Ejecutivo andaluz.



Según Díaz, Andalucía ha ganado "credibilidad" para poder financiarse en los mercados porque ha cumplido los objetivos y, al mismo, ha hecho posible que la recuperación sea "social", ha sostenido.



Al mismo tiempo, ha advertido de que esta comunidad no va a renunciar a los 4.000 millones de euros adicionales que cree que le corresponden y así lo seguirá defendiendo en el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica.



"No vamos a renunciar a un solo euro de los cuatro mil millones adicionales, este gobierno exige lo mismo a todos los gobiernos (de la nación), exigimos el cumplimiento del Estatuto de Autonomía", ha remachado.



Al mismo tiempo, ha señalado que espera que otras fuerzas políticas no "boicoteen" el proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 porque ello supondría "votar contra Andalucía".



El portavoz del PSOE, Mario Jiménez, ha valorado la salida de Andalucía a los mercados financieros, de la que ha dicho que tiene una "gran trascendencia", después de que el anterior gobierno de Mariano Rajoy "recortara" la autonomía financiera y la capacidad de déficit de las comunidades autónomas.



"(Cristóbal) Montoro diseñó un sistema para secuestrar la autonomía financiera y política de las comunidades autónomas", ha sentenciado antes de congratularse de que el actual gobierno de Pedro Sánchez "nos devuelva esa capacidad".