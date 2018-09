Funcionarios de prisiones acampan por "dignificación" de su profesión

Funcionarios de prisiones de Alhaurín de la Torre han acampado este miércoles frente a las puertas del centro penitenciario de la localidad malagueña para denunciar "el abandono" de la administración central y para que "se reconozca y dignifique" su profesión, protesta a la que se suman los trabajadores de la prisión de Sevilla y Daroca (Zaragoza).



La plantilla de funcionarios de la prisión malagueña acampará desde hoy hasta el 1 de octubre bajo el lema de "Tu abandono me puede matar", con el objetivo de conseguir mejoras laborales y salariales y que se valore la labor que éstos realizan, según ha declarado a Efe Manuel Galisteo, portavoz del movimiento en la prisión de Alhaurín de la Torre.



Galisteo ha subrayado que el Ministerio de Interior ha incrementado este año el salario de otros cuerpos como el de la Guardia Civil y la Policía, mientras que los funcionarios de prisiones no han recibido mejoras, por lo que -según ha añadido- se sienten "abandonados".



Junto a ello, ha reivindicado "la compleja" labor que realizan los trabajadores de los centros penitenciarios, y ha asegurado que cumplen "la función de policías, educadores, informáticos, sanitarios, psicólogos y bomberos", entre otras.



También ha criticado "la ola de agresiones" que sufren, y ha informado de que en España se han producido más de 600 en este último año, "un total de dos funcionarios heridos por días".



Con respecto al apoyo de los sindicados, ha explicado que no reciben respuestas de éstos porque "miran por su interés", y ha anunciado que han pedido una cita con la directora de instituciones penitenciarias, pero "aún no la han concedido".



Un total de setenta funcionarios han acampado durante las primeras horas de la mañana, y Galisteo prevé que a lo largo de los cinco días de la acampada participen alrededor de trescientos funcionarios en las puertas del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.



Asimismo, ha destacado que cuentan con el apoyo de los cuerpos de seguridad y que llevarán a cabo estos movimientos "sin excederse".