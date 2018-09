Merkel no descarta unirse a respuesta militar a Damasco

La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró hoy que no puede descartar a priori cualquier tipo de respuesta, incluso la militar, ante una posible violación por parte del Gobierno de Siria de la convención contra el uso de armas químicas en su asalto a Idleb, el último bastión rebelde.



"Decir 'no' a priori independientemente de lo que suceda en el mundo tampoco puede ser la respuesta de Alemania", aseguró Merkel en referencia a Siria en su intervención ante el pleno del Bundestag (cámara baja) en el debate sobre los presupuestos de 2019.



La canciller afirmó que Alemania no se puede simplemente "mantenerse al margen" cuando "no se respeta una convención internacional", aunque recalcó que toda decisión que se adopte cumplirá con la Constitución alemana y se decidirá en el Bundestag.



"Para asegurar la paz necesitamos instrumentos nuevos", argumentó la canciller.



Merkel subrayó que su gobierno prioriza los "esfuerzos políticos" sobre las intervenciones militares, y que por eso está como miembro en el "pequeño grupo" que trata de llevar a todas las partes sirias a la mesa de negociación.



La ofensiva del ejército sirio fiel al presidente Bachar al Asad contra Idleb está causando gran preocupación en la comunidad internacional ante la posibilidad de que recurra, como en otras veces en el pasado, a las armas químicas.



Estados Unidos ha solicitado a Alemania su participación en una posible respuesta al Gobierno sirio y en Berlín se están debatiendo distintas posibilidades, con parte de la oposición totalmente opuesta a una intervención militar.