Londres publicará notas técnicas para preparar un "brexit" sin acuerdo

El Gobierno británico publicará el próximo jueves el primero de una serie de documentos oficiales diseñados para preparar "a las empresas, a los organismos públicos y a la gente" en el caso de que no se llegue a un acuerdo para el 'brexit', la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), informó hoy Downing Street.



El ministro para la salida británica del bloque comunitario, Dominic Raab, ha asegurado que lograr un acuerdo de divorcio es "todavía lo más probable", pero que lo "responsable" a día de hoy era pensar también en alternativas.



En esta serie de circulares técnicas que publicará el Gobierno de Theresa May -la UE ha realizado 68- se busca "ayudar a la población, a las empresas y a los organismos públicos" a prepararse ante la posibilidad de que se produzca una salida sin acuerdo.



Londres hará entre finales de agosto y finales de septiembre entre 70 y 80 notas de alerta.



"El Gobierno quiere mostrar a la gente, a las empresas y a los organismos públicos los pasos necesarios que hay dar en el caso improbable de que no lleguemos a un acuerdo con la UE", afirmó Raab, quien viajará el próximo martes a Bruselas para continuar las conversaciones con Michel Barnier, el jefe negociador del bloque.



El Reino Unido se marchará de la UE el 29 de marzo de 2019, dos años después de activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inició la cuenta atrás para la desconexión.



En el referéndum de hace dos años, el 53,4 % de la población votó por el "brexit" frente al 46,6 % que lo hizo en contra.