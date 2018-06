"Cuando haya una propuesta diré si estoy dispuesto o no a continuar"

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha declarado hoy que cuando el Parlamento autonómico actúe y diga a quién propone para este cargo dirá si está dispuesto a continuar.



Jesús Maeztu está en funciones desde el pasado día 20 de junio, tras cinco años al frente de la institución, otro órgano de extracción parlamentaria que se convierte en interino hasta que el Parlamento acuerde su renovación.



En esta misma situación se encuentran el Consejo de Administración de la RTVA, cuyo subdirector Joaquín Durán, ejerce como máximo responsable del ente público, la Cámara de Cuentas de Andalucía y el Consejo Audiovisual por el desacuerdo entre el PSOE y PP, lo que implica que partidos como Podemos o Ciudadanos no tengan representantes en ninguno de estos órganos.



El Defensor, en declaraciones a los periodistas, ha indicado que espera que el Parlamento "actúe y diga lo que quiere", por lo que ha precisado: "Estoy a expensas de lo que diga el Parlamento".



"Cuando diga si va a renovar, a quién propone y si se mantienen o no los adjuntos diré si estoy dispuesto o no. Estoy a resultas de lo que diga la Cámara", ha reiterado.



Maeztu no ha querido concretar si está a favor o en contra de la reducción de los adjuntos en la institución (en la actualidad hay tres) y ha explicado que se trata de un debate abierto en muchas defensorías de otras comunidades.



En espera de que se abra el proceso de renovación, los grupos políticos ya han ofrecido un primer posicionamiento en el que han coincidido el PSOE-A y Ciudadanos, que son partidarios de eliminar los adjuntos.



El PP e IU son favorables a mantenerlos por el trabajo que han realizado, si bien la coalición de izquierda apunta a que este cargo debería desempeñarlo una mujer.



Podemos tiene la intención de mantener una reunión con Maeztu para conocer sus necesidades y posteriormente pronunciarse.