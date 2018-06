El TSJA recuerda Alaya "todo juez" debe promover "respeto" a Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha analizado la queja elevada por los jueces de instrucción de Sevilla por las críticas de la jueza Mercedes Alaya a la "capacidad y profesionalidad de sus compañeros" y ha recordado que "es obligación de todo juez" promover "una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial",



El acuerdo de la Sala de Gobierno del alto tribunal andaluz no interpela directamente a Alaya, primera instructora del caso ERE, sino que hace una manifestación genérica para señalar que "es obligación de todo juez asumir un compromiso activo con el buen funcionamiento del sistema judicial, así como promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial, debiendo conducirse de manera prudente, moderada y respetuosa con todos los poderes del Estado".



Pese a no apuntar directamente Alaya, sí recoge que este pronunciamiento se produce tras tomar conocimiento del acta de la reunión de jueces de instrucción del pasado 24 de abril respecto de la valoración de las manifestaciones vertidas por Mercedes Alaya en el diario ABC de Sevilla del 21 de mayo de 2018.



En el acta de esa reunión, los jueces de instrucción -compañeros de Alaya hasta su salto en 2015 a la Audiencia Provincial- expresan su "profundo malestar y rechazo" a sus declaraciones "que ponen en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad de sus compañeros".



En esa entrevista, Alaya atribuyó a un "pacto" entre PSOE y PP su apartamiento de las macrocausas de los ERE y los cursos de formación; y acusaba al presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, de haberla engañado tras comprometerse verbalmente con ella de que aunque pidiera su traslado a la Audiencia se quedaría hasta terminar la instrucción de las macrocausas.



También criticaba por irse cada día a la una de la tarde a recoger a sus hijas y a un club de campo al juez de refuerzo que le asignaron, y que tras su marcha cerró la instrucción de la pieza política de los ERE en la que desde diciembre se juzga a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos.



El TSJA también ha tomado conocimiento de un escrito de queja del exinterventor de la Junta, Manuel Gómez Martínez -uno de los acusados en ese juicio- ante las "erradas y desafortunadas" manifestaciones públicas de Alaya que "podrían crear un estado de opinión y condicional al tribunal sentenciador de un asunto que ha sido instruido por la propia juez".



El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que ayer presentó en el Parlamento andaluz la memoria anual del alto tribunal, ya calificó ayer de "muy desafortunadas" las declaraciones de Alaya, que poco después de la entrevista, durante una conferencia, volvió a arremeter contra la politización de la Justicia y la Fiscalía.



El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, llegó a preguntar por el comportamiento "poco apropiado" de Alaya al presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, durante la presentación de su candidatura a la reelección, quien dijo creer que la magistrada "buscaba algún tipo de carrera política" con sus manifestaciones.