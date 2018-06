Rivera cree que Sánchez solo se dedica a improvisar y achicar agua

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado hoy que Pedro Sánchez solo ha dado muestras de improvisación y de "ir achicando agua del barco" desde su llegada a Moncloa, y ha subrayado que España necesita un gobierno fuerte salido de las urnas y con un proyecto de país que no se quede simplemente en "hacer gestos".



"Gobernar no es hacer gestos, gobernar es tomar decisiones, reformar cosas de este país y sigo pensando que éste es un gobierno que debería haber llevado al país a las urnas", ha dicho Rivera en Antena 3, donde ha pedido a Sánchez que vaya "más allá" y pida a la UE una mayor implicación en política migratoria y ha dicho que si el Gobierno quiere pelear en este sentido, Ciudadanos le apoyará.



El líder de la formación naranja ha recalcado que el nuevo Ejecutivo carece de mayoría parlamentaria y se ha preguntado si los españoles quieren que "Torra y Puigdemont estén marcando el paso o que Iglesias decida lo que debe hacer la mayoría".



"Eso debe decidirse en las urnas", ha insistido Rivera, pero ha admitido que, dado que el presidente del Gobierno no parece tener mucha intención de convocar elecciones pronto, "lo más inteligente es adaptarse a los cambios y Ciudadanos lo ha hecho".



De ahí, ha explicado, su decisión de trabajar de manera "constructiva y firme" en el nuevo escenario político hasta los comicios, porque "hay mucho partido de aquí a las elecciones" y ahora el Gobierno de Sánchez está en la "luna de miel".



Rivera ha incidido en que también las encuestas fueron positivas para Sánchez cuando ganó las primarias del PSOE y luego poco a poco fue perdiendo apoyos.



Para el líder de Cs, la cuestión está en las prioridades y mientras su partido presenta proposiciones de ley a favor de la conciliación laboral o de lucha contra la precariedad, "el PSOE va a hablar de los huesos de Franco".



En este sentido, ha advertido de que es un "error" modificar sin consenso la Ley de Memoria Histórica para sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y ha precisado que Ciudadanos sí estaría dispuesto a estudiar su apoyo a un "proyecto serio para convertir el enclave en un cementerio nacional" y "hablar de todo", pero "no para dividir a los españoles".



En cualquier caso, ha señalado que "de momento todo son globos sonda" y Sánchez lleva "un mes escondido".