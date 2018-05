Conte trabaja en la lista de ministros con ultimátums de elecciones

El designado presidente del Gobierno de Italia, Giuseppe Conte, continua hoy trabajando en la lista de ministros que presentar al jefe de Estado, Sergio Mattarella, mientras que los partidos que formarán la mayoría gubernamental Liga Norte y M5S amenazan con elecciones si no se concluye rápidamente.



Conte, que el pasado miércoles recibió de Mattarella el encargo de formar Gobierno, tras ser propuesto por Liga y M5S, se ha encontrado con el escollo de la propuesta de Paolo Savona como ministro de Economía y que la Jefatura del Estado supuestamente vetaría por sus ideas antieuro.



Este profesor de Derecho en Florencia y Roma, que en agosto cumplirá 54 años, hoy no acudió a la Cámara de los diputados para continuar con su trabajo y se quedó en casa intentando superar el que parece el único obstáculo para presentar la lista.



El líder de la Liga, Matteo Salvini, reiteró que no darán pasos atrás y que en caso de que sus peticiones no sean escuchadas la alternativa serán las elecciones.



Salvini es el gran promotor de la figura de Savona como ministro de Economía y en varias ocasiones ha confirmado que no retirará esta candidatura.



También el líder del M5S, Luigi di Maio, señaló que "o se cierra en 24 horas o se acaba todo" también en referencia a los supuestos vetos de la Jefatura de Estado.



Por el momento se desconoce si Conte podría ya cerrar su lista de ministros en el día de hoy para evitar que mañana los mercados despierten de nuevo sin Gobierno.



Algunos medios afirman que el presidente del Gobierno "in pecore" podría reunirse con Mattarella esta tarde pero solo para exponerle una solución al caso Savona, entre ellas la separación del ministerio de Economía en dos, Finanzas y Tesoro.



Este obstáculo ha hecho que hoy se cumplan 83 días sin Gobierno en el país tras elecciones y batiendo el récord de 82 días que hasta ahora se había producido en 1992 hasta que juró Giuliano Amato.