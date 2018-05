El juez cita a Falciani para preguntarle si quiere ser extraditado

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha citado para el próximo lunes al exempleado de HSBC Hervé Falciani, reclamado por Suiza para cumplir 5 años de cárcel por filtrar datos bancarios, para preguntarle si accede o no a su entrega una vez que el país helvético ha enviado ya toda la documentación relativa a la extradición.



Según han informado a Efe fuentes jurídicas, se trata del trámite formal que se sigue en una extradición al recibir la integridad de esa documentación y después que el Consejo de Ministros haya aprobado la continuación del procedimiento en vía judicial.



Falciani, de 46 años, se encuentra en libertad con estrictas medidas cautelares después de comparecer ante el juez el 5 de abril y que el fiscal pidiera prisión tras ser detenido cuando acudía a impartir una conferencia en Madrid en cumplimiento de una orden de detención internacional cursada por el país helvético el pasado 19 de marzo.



De Egea, magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, acordó dejarle en libertad con la prohibición de salir del municipio en el que reside en España, cuya localización no se facilitó por cuestiones de seguridad, medida esta última que levantó días después a petición de su defensa, que alegó motivos de seguridad.



Le mantuvo no obstante la obligación de entregar el pasaporte, la prohibición de salir de España sin autorización judicial y las comparecencias semanales en el juzgado.



Tras su detención, en cumplimiento de la petición de entrega de Suiza, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió su ingreso en prisión preventiva mientras estudiaba la causa por la que Suiza pide extraditarle para cumplir 5 años de cárcel por haber intentado en 2008 hacer públicos datos bancarios.



Se trata de una petición de extradición por hechos similares por los que ya fue rechazada su entrega en 2013 en la Audiencia Nacional con el visto bueno de la Fiscalía, que, ante esta segunda solicitud de entrega y alegando que tenía que estudiar la causa, cambió de criterio y pidió la prisión para Falciani, lo que su defensa llegó a interpretar como un posible "cambio de cromos" para conseguir que Suiza entregue a los huidos del procés que allí se encuentran.



El exempleado de banca está condenado en firme en Suiza por espionaje financiero agravado por haber intentado revelar con la famosa lista Falciani, avalada por el Tribunal Supremo como prueba incriminatoria, secretos de negocios a empresas privadas y organismos oficiales extranjeros.



Falciani fue arrestado por primera vez en España en 2012 por haber filtrado datos de 130.000 cuentas bancarias de ciudadanos de 180 países, que obtuvo mientras trabajó entre febrero de 1997 y diciembre de 2007 en el banco HSBC Private Bank, en la sucursal de Ginebra (Suiza).