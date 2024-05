Orbán acusa a la UE y la OTAN de preparar la entrada de Europa en la guerra de Ucrania

La Unión Europea (UE) y la OTAN están preparando la entrada de Europa en la guerra de Ucrania, provocada por la invasión rusa, aseguró este viernes el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, que defiende un acuerdo de paz con Moscú.



"Lo que sucede hoy en Bruselas y en Washington es un tipo de preparación de la atmósfera para un eventual conflicto armado directo. Podríamos decir que es la preparación de la entrada de Europa en la guerra", aseguró Orbán en declaraciones a la radio pública Kossuth.



Tanto la UE como la OTAN han insistido en que no buscan la confrontación con Rusia



Orbán dijo que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que no se puede permitir que Rusia gane la guerra, iniciada con su agresión a Ucrania, mientras que Polonia planea derribar, con su propio armamento, misiles rusos que atacan también infraestructuras civiles en Ucrania.



"Esta es una operación de comunicación de preparación de una acción bélica", afirmó Orbán, que centra su campaña electoral para las elecciones europeas asegurando que el 9 de junio se decide entre la paz y la guerra.



El Gobierno húngaro, es el más cercano aliado de Moscú en la UE, asegura que es partidario de un acuerdo de paz con Rusia, incluso si implica que Ucrania renuncie al territorio arrebatado, y que no apoyará a Ucrania con armamento.



En lo que se refiere a la Alianza, Orbán explicó que "Hungría es el país que se atiene a los documentos de la OTAN. La OTAN es una alianza de defensa y en sus estatutos no se habla de acciones militares fuera de su territorio".



La OTAN ha operado varias veces fuera de su territorio, en misiones en Bosnia o Libia, algunas de ellas con el respaldo de Naciones Unidas, aunque ha sido cuestionada la legalidad internacional de su ataque a posiciones serbias en 1999 durante el conflicto en Kosovo.



El primer ministro opinó que en la sede de la OTAN "se desarrollan planificaciones bélicas".



Por ello Orbán, reiteró que espera que en las elecciones europeas del 9 de junio los ciudadanos envíen a la Eurocámara diputados que son partidarios de un acuerdo de paz con Rusia.



"Hay que lograr eso y que suceda lo mismo en las elecciones de los Estados Unidos" en noviembre, reiteró.

