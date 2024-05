Rafa Nadal comenzará contra Zverev su participación en el Roland Garros 2024

El español Rafael Nadal comenzará contra el alemán Alexander Zverev, cuarto favorito, su participación en el Roland Garros 2024, el que teóricamente será el último de su carrera.



El sorteo fue cruel con el catorce veces campeón sobre la tierra batida de París, que, de entrada, fue colocado ante un rival de peso. El sorteo tenía que decidir si sería el 4 del mundo o el 3, su compatriota Carlos Alcaraz.



La mano "inocente" de la triple oro olímpico en atletismo Marie-José Perec fue la encargada de sacar la bola con el nombre del rival de Nadal y cayó del lado del alemán, que llega a la capital francesa con el torneo de Roma recientemente conquistado sobre arcilla.



Será el undécimo duelo entre ambos, el primero desde las semifinales de Roland Garros de 2022, en las que el germano tuvo que retirarse tras sufrir una dura torcedura de tobillo que le mantuvo casi un año alejado de las pistas.



Nadal avanzó entonces a la final y acabó levantando su décimo cuarta Copa de Mosqueteros, el último torneo que ha sumado antes de que una serie de lesiones le alejaran de las pistas durante dos años y, por tanto, le relegaran en el ránking.



Por ese motivo, el español no figuraba entre los cabeza de serie y por eso había peligro de que fuera emparejado de salida contra uno de los favoritos, una suerte que ha corrido el mallorquín, que hasta ahora no ha conseguido buenos resultados desde su regreso a las canchas.



Si supera el obstáculo de Zverev, Nadal no tendrá un camino sencillo, puesto que entre sus potenciales rivales figuran el belga David Goffin en segunda ronda, el neerlandés Tallon Griekspoor en tercera, el danés Holger Rune en octavos y el ruso Daniil Medvedev en cuartos.



Su hipotético rival en semifinales saldría del duelo entre el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo y defensor del título, y el noruego Casper Ruud, doble finalista en París.



En la otra parte del cuadro, Alcaraz comenzará su participación en París contra un rival procedente de la fase previa, antes de encontrarse en su camino, hipotéticamente, con el británico Jack Draper y el estadounidense Sebastian Korda.



En octavos de final su rival podría salir del duelo entre el estadounidense Bel Shelton y el canadiense Félix Auger-Aliassime, mientras que en cuartos sería, si se respeta el ránking, el vencedor del partido entre el ruso Andrey Rublev, sexto favorito, y el griego Stephanos Tsitsipas, noveno.



En semifinales se medirá contra el número 2 del mundo, el italiano Jannik Sinner o el polaco Hubert Hurkacz, 8 del mundo.



Djokovic, que llega a por su cuarto Roland Garros y su vigésimo quinto grande sin haber ganado un torneo en lo que va de año, comenzará su andadura contra el francés Pierre-Hugues Herbert, antes de afrontar al español Roberto Carballés o al francés Constant Lestienne; en tercera ronda se medirá al galo Gel Monfils o al italiano Lorenzo Musetti.



Su rival en octavos puede ser el estadounidense Tommy Paul, antes de medirse en cuartos contra Ruud y en semis frente a Zverev, Nadal o Medvedev.



El camino de Sinner, que llega con el título de Australia, primer Grand Slam del año, y con algunas dudas físicas que han perturbado su temporada en tierra batida, comenzará frente al estadounidense Christopher Eubanks, para seguir frente al croata Borna Coric o el francés Richard Gasquet y el británico Cameron Norrie en tercera ronda.



En octavos de final su rival podría ser el chileno Nicolás Jarry, mientras que en cuartos debería medirse, si se respeta el ránking, al polaco Hurkacz, antes de medirse en semifinales contra Alcaraz o Rublev.

