El Tribunal de Derechos Humanos archiva una demanda de Artur Mas por la consulta de 2014

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha archivado una demanda del expresident catalán Artus Mas contra la condena por la consulta independentista de 2014 porque no ha enviado sus observaciones sobre el caso.



El Tribunal, con sede en Estrasburgo (Francia), anunció este jueves que ni Mas ni su abogado han presentado sus observaciones tras varias advertencias enviadas en los últimos meses para recalcarles que, de no hacerlo, el caso sería archivado.



La decisión recuerda que el artículo 37 de la Convención Europea de Derechos Humanos establece que el Tribunal puede archivar un caso cuando las circunstancias conducen a la conclusión de que el demandante no tiene intención para continuar con el caso.

