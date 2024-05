El Celta remonta ante el Athletic y se aleja del Cádiz

La explosividad del canterano Hugo Álvarez, que firmó el espectacular gol de la victoria, lideró este miércoles en Balaídos la remontada del Celta ante el Athletic (2-1), un triunfo con el que el equipo celeste roza la permanencia en LaLiga EA Sports, pues tiene cinco puntos de ventaja sobre la zona de descenso a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato.



Los dos equipos aparecieron con muchas novedades. Claudio Giráldez hizo seis rotaciones, con la llamativa suplencia de Iago Aspas y la titularidad de Iván Villar, motivada por el estado febril de Guaita. Ernesto Valverde revolucionó mucho más su once, pues solo mantuvo de la jornada anterior a Unai Simón, Lekue y Berenguer.



La victoria del Cádiz provocó una ambiente de ansiedad e incertidumbre en Balaídos, una atmósfera que aturdió al Celta, que solo tuvo en la primera media hora un disparo de Carles Pérez desde fuera del área. Los jugadores de la zona de creación celeste estaban desaparecidos, bloqueados.



El Athletic, mejor plantado, menos impreciso, controló el escenario. Sorprendió mediada la primera parte con un gol olímpico de Berenguer. Las gradas enmudecieron: un buen saque de córner, un error del portero Iván Villar. El gol desorientó todavía más al equipo gallego. El Athletic presionó con un cabezazo forzado de Unai Gómez, otro de Prados, un tiro alto de Adu Ares y un centro envenenado de Berenguer. No fueron oportunidades claras, pero acrecentaron el nerviosismo de Balaídos.



Solo en los últimos minutos del primer tiempo espabiló el Celta, excitado y descontrolado, con algo de velocidad por las bandas, para crear en apenas ocho minutos un envío de Williot que no atrapó Larsen, un tiro de Bamba que desvió Paredes y un buen cabezazo de Carlos Domínguez.



Claudio Giráldez hizo tres cambios en el descanso. Metió a Iago Aspas, Mingueza y Hugo Álvarez. Todo fue distinto para su equipo, la actitud, la velocidad, el empuje. El Celta fue otro. Dominó y encerró al Athletic. Tuvo quince minutos explosivos, con protagonismo para Larsen, que mandó un cabezazo al travesaño, se revolvió con peligro varias veces por el área pequeña, probó con algún centro amenazante.



Valverde quiso frenar la embestida gallega con tres cambios, uno de los cuales fue el portero Unai Simón. Pero era imposible detener el huracán. Hubo un cambio táctico importante: Hugo Álvarez pasó de la banda izquierda a la derecha. Y el canterano comandó la revolución.



Fueron tres minutos mágicos: Williot Swedberg empató al rematar un centro de Hugo Álvarez, Larsen probó poco después a Agirrezabala con un cañonazo y acto seguido Hugo Álvarez culminó la remontada con un golazo desde fuera del área. Fue el éxtasis en Balaídos, oxígeno para celebrar casi la permanencia.



- Ficha técnica:



2 - Celta: Iván Villar; Manquillo, Starfelt, Carlos Domínguez; Carles Pérez (Mingueza, min. 45), Damián, Beltrán, Manu Sánchez (Hugo Álvarez, min. 33); Bamba (Aspas, min. 33), Larsen (Douvikas, min. 72) y Williot Swedberg (Cervi, min. 77)



1 - Athletic: Unai Simón (Agirrezabala, min. 62); Lekue, Yeray, Paredes, Imanol; Prados (Ruiz de Galarreta, min. 74), Dani García (Vesga, min. 74); Berenguer, Unai Gómez, Adu Ares (Iñaki Williams, min. 62); Villalibre (Raúl García, min. 62)



Goles: 0-1 Berenguer (min. 23); 1-1 Williot Swedberg (min. 68); 2-1 Hugo Álvarez (min. 71)



Árbitro: García Verdura (comité catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a Starfelt (min. 80) y Cervi (min. 95) por parte del Celta.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimosexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio municipal Abanca Balaídos ante 21.301 espectadores.

