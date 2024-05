La Fiscalía pide archivar la segunda causa contra Shakira por fraude fiscal

La Fiscalía ha pedido el archivo de la segunda causa abierta a Shakira por un supuesto fraude fiscal de 6,6 millones de euros, aunque la remite a la vía administrativa para que pague la deuda que Hacienda le reclama por el IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018.



Según ha informado la Fiscalía de Barcelona, el ministerio público ha presentado un escrito en el que apoya la petición de la defensa de Shakira de que se archive la causa, medio año después de que la cantante depositara en el juzgado los 6,6 millones de euros que Hacienda considera evadidos.



También han respaldado la petición de archivo las otras dos acusaciones particulares personadas: la Abogacía del Estado -en nombre de la Agencia Tributaria- y la Generalitat, según fuentes jurídicas.



Fue precisamente la Fiscalía de Delitos Económicos la que presentó esta segunda querella por fraude fiscal contra la cantante, pero ahora, tras meses de investigación, ha concluido que no hay indicios suficientes de que cometiera los dos delitos contra la Hacienda pública que se le atribuyen.



La cantante, de hecho, depositó el pasado 31 de agosto en el juzgado los 6,6 millones que el ministerio público y la Agencia Tributaria consideraban evadidos y el pasado mes de febrero declaró como investigada ante el juez, en una videoconferencia desde Miami en la que negó haber defraudado a Hacienda.



La Fiscalía de Barcelona presentó la segunda querella contra Shakira, en la que le acusaba de usar un entramado societario para eludir el pago de impuestos en las declaraciones del IRPF y de impuesto de patrimonio de 2018, cuando la artista estaba a la espera de sentarse en el banquillo a raíz de su primera causa abierta por fraude fiscal.



En ese juicio, el pasado mes de noviembre, la cantante colombiana aceptó el pago de una multa de 7,8 millones de euros, tras un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria que le evitó el ingreso en prisión, tras asumir que defraudó 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.



La querella cuyo archivo pide ahora la Fiscalía sostiene que la cantante defraudó a la Agencia Tributaria 5,3 millones del IRPF, correspondientes a los ingresos que percibió por su gira de 2018 "El Dorado" y por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773.600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros.



Para defraudar al fisco, según la querella de Fiscalía, la querellada se sirvió de un entramado societario y presentó "declaraciones inveraces" del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota a pagar a Hacienda.



Según la denuncia, Shakira cobró parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo con la que firmó varios "contratos simulados", de forma que se benefició de una tributación "muy reducida" que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1,39 %.



Esa firma luxemburguesa, en opinión de la Fiscalía, "era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales" que no llegó a desempeñar actividad alguna, más allá de una "intervención meramente formal y administrativa".



También refiere la querella de Fiscalía que Shakira utilizó otra sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para "contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes" a su gira "El Dorado" -que incluyó 53 conciertos en 22 países-, pese a que la firma carecía igualmente de actividad real.

