El Unicaja vence a UCAM Murcia con puño de hierro

El Unicaja superó con claridad al UCAM Murcia (96-71), con Tyson Carter como líder (20 puntos y ocho asistencias), y mantiene la presión al Real Madrid en la lucha por el liderato, que tiene a una victoria de distancia a falta de dos jornadas.



Inmerso en la última fiesta compartida por la Liga de Campeones de Baloncesto lograda hace siete días en Belgrado, el duelo comenzó con un ritmo alto de los dos equipos, sobre todo en lo físico.



En un primer cuarto que pintaba a igualdad máxima, con el Murcia imponiendo su estilo y el Unicaja contrarrestando con el suyo, fueron los malagueños los que encontraron una rendija de escape. La primera de varias.



Un triple poco normativo de Melvin Ejim, con ayuda del tablero, dos grandes jugadas defensivas de Alberto Díaz, un gran tiro de Tyson Carter y otro de Augusto Lima permitieron a los locales dar un salto en el marcador (25-18).



Con 6:56 en el reloj del segundo cuarto, Sito Alonso se vio obligado a parar el partido ante el huracán del Unicaja, que en cuatro ataques supersónicos en transición se puso 37-23, con un Will Thomas estelar.



Tras el tiempo muerto, resurgió el UCAM Murcia, que se puso a seis puntos (37-31), pero no aprovechó sus tiros posteriores para recortar y Alberto Díaz lideró una respuesta inmediata para que el Unicaja fuera al descanso con holgura (47-36).



Tyson Carter, máximo anotador del partido con 20 puntos, fue el alma ofensiva del segundo tiempo para los verdes, que no acusaron ningún bajón tras el paso por vestuarios. Ibon Navarro rotaba el banquillo, pero el guion no cambiaba.



El Unicaja cogió carrerilla de nuevo, porque así funciona este equipo de momentos imparables, y volvió a marcharse en el marcador. Ese aluvión de canastas fue la sentencia para el UCAM (78-51).



A la fiesta del baloncesto dinámico que instauró el Unicaja se fueron sumando cada vez más invitados como Nihad Djedovic o Kameron Taylor. Los minutos finales fueron maquillaje para el marcador.



El Unicaja, que será segundo como mínimo, con 26 victorias y seis derrotas sigue a un triunfo del Real Madrid (27-5), de momento el líder de la liga ACB a falta de dos jornadas para el final de la temporada regular.



- Ficha técnica:



96 - Unicaja (25+22+31+18): Perry (10), Kalinoski (5), Taylor (8), Thomas (10), Kravish (8) -quinteto inicial- Díaz (8), Carter (20), Osetkowski (0), Ejim (7), Barreiro (4), Djedovic (13), Lima (3).



71 - UCAM Murcia (18+18+15+20): Ennis (11), Hakanson (9), Sleva (4), Jelinek (2), Todorovic (7) -quinteto inicial- Radovic (10), Birgander (2), Kurucs (3), Sant-Roos (4), Caupain (10), Radebaugh (9), Diagné (0).



Árbitros: Fernando Calatrava, Alfonso Olivares e Iyán González.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga ante 10.454 espectadores.

