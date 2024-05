El Rayo busca acercarse a la salvación ante un Almería sin nada en juego

El Rayo, que ha pasado la semana a ocho puntos del descenso, espera sumar una victoria que le impulse de forma casi definitiva hacía la permanencia, mientras que el Almería, colista, descendido y sin nada en juego, tratará de ganar para maquillar sus números.



El equipo madrileño lleva toda la semana conjurándose para no fallar en este partido clave por la permanencia porque, en caso de ganar, dejará la salvación encarrilada y podrá afrontar las últimas semanas del campeonato con cierta tranquilidad para empezar a preparar la fiesta de su centenario, que será el 29 de mayo.



El conjunto vallecano se aferra a Vallecas y al apoyo que tendrá de su público para ganar y seguir puntuando en su estadio, dónde no lamenta una derrota desde hace tres meses, desde el 5 de febrero ante el Sevilla.



Iñigo Pérez cuenta con la baja por sanción del centrocampista senegalés Pathé Ciss, lo que podría provocar que Unai López retroceda su posición y deje su lugar en la mediapunta al argentino Oscar Trejo.



La otra novedad podría estar en el extremo izquierdo, al que podría volver Álvaro García tras jugar unos minutos la pasada jornada tras superar una lesión, mientras que la incógnita reside en el ataque, para el que tanto Raúl de Tomás como Sergio Camello tienen opciones.



Por su parte, el Almería afronta su primer partido tras confirmar el pasado sábado frente al Getafe su descenso a Segunda y lo hace con la intención de dejar una buena imagen en una competición en la que han estado cerca de lograr la victoria en bastantes partidos, pero salvo en Las Palmas no ha sido capaz.



El equipo almeriense jugará en Vallecas con bajas sensibles con respecto a los que han venido haciéndolo desde el inicio de temporada, como el argentino Lucas Robertone, sancionado por acumulación de amonestaciones, y Jonathan Viera, expulsado la pasada jornada ante el Getafe.



Pepe Mel recupera al centrocampista Gonzalo Melero, baja por sanción en las últimas cuatro jornadas del campeonato y que podría ocupar la posición de Viera; y alineará en el centro del campo a Édgar González, quien ya entró en convocatoria la pasada semana, pero no jugó de inicio tras haber salido de una lesión en una rodilla.



El técnico madrileño sólo tiene en el dique seco al central serbio Alexandar Radovanović y al delantero colombiano Luis Suárez, si bien es cierto que el cafetero viene haciendo trabajo de grupo durante toda la semana, acabando todas las sesiones que se han celebrado, lo que indicaría que en breve podría estar disponible para jugar.



- Alineaciones probables:



Rayo Vallecano: Dimitrievski; Ratiu, Mumin, Lejeune, Pep Chavarría; Oscar Valentín, Unai López; Isi Palazón, Trejo, Álvaro; Camello.



Almería: Luis Maximiano; Pubill, César Montes, Chumi, Langa; Édgar, Peña; Baptistao, Melero, Embarba; Lozano.



Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité extremeño).



Estadio: Vallecas.



Hora: 21:00.



----------------------------------------



Clasificación: Rayo (15º, 34 puntos); Almería (20º, 14 puntos).



La clave: la intensidad que meta el Rayo al juego ante un rival que no se juega nada.



El dato: la única victoria del Almería esta temporada ha sido como visitante, ante Las Palmas.



La frase:



- Florian Lejeune (delantero del Rayo): "Estamos con confianza. Hemos dado un paso adelante en las últimas jornadas con puntos"



- Pepe Mel (entrenador Almería): "Estas semanas están siendo duras para mí, creía que podía ayudar más".



El entorno: pese al horario se espera una buena afluencia de público al estadio de Vallecas y apenas quedan entradas disponibles.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es