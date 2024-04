La ONU: esfuerzos de reconstrucción de Gaza están "atados" a solución de dos Estados

La coordinadora de la ONU para la ayuda humanitaria y reconstrucción de Gaza, Sigrid Kaag, advirtió este lunes de que los esfuerzos de reconstrucción de la devastada Franja de Gaza están "atados" a la solución de los dos Estados, aunque alertó de que los palestinos "no pueden esperar".



"Sobra decir que los esfuerzos de reconstrucción, no solo políticamente sino desde una perspectiva de inversión, están todos atados a parámetros políticos: la solución de los dos Estados", dijo Kaag en un panel sobre Gaza en la reunión especial del World Economic Forum (WEF, en inglés), que se celebra en Riad.



Asimismo, la responsable de la ONU advirtió que desde un punto de vista humanitario "no se puede pedir a los civiles que esperen" a la creación de un Estado palestino para empezar la reconstrucción de Gaza, y recordó que más de un millón de niños no están siendo escolarizados por culpa de la guerra.



En este sentido, indicó que las escuelas están siendo usadas como refugios, las enfermedades contagiosas representan una amenaza al haber carestía de agua y falta de saneamiento, mientras que la inseguridad impide también empezar a reconstruir el castigado enclave palestino.



"Necesitamos actuar ahora, y esto no puede esperar a una solución política (...) Hemos fallado a los palestinos incontables veces", insistió Kaag, que agregó que "la voluntad política es lo que se requiere".



Por otra parte, pidió un "cambio de paradigma" en la entrega de ayuda humanitaria en Gaza, y aseguró que no solo es necesario incrementar el volumen de asistencia, sino también ampliar el tipo de productos que se distribuyen a la población, como medicinas.



"Ya no estamos contando camiones, estamos viendo qué ayuda está siendo distribuida y qué tipo de asistencia llega a la población", dijo Kaag, que recordó que la distribución de ayuda todavía se enfrenta a "un número de obstáculos", como "el comportamiento en los puestos de control" israelíes, algo que aseguró que "debe cambiar".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es