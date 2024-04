Se ha celebrado la boda de la pareja del año, como la canción de Sebastián Yatra pero sin sazón. Tal es así que el baile nupcial de Almeida y su recién estrenada esposa, Teresa de Urquijo, fue un guiño de la época medieval y falta de dinamismo en los movimientos de los novios. En fin, un despropósito desde esto a los oufits de l@s invitad@s a la boda.

Comenzaré con los protagonistas: el alcalde de Madrid iba sobrio, elegante y correcto. Acortó un poco el largo del chaqué y eso hizo que alargara su silueta y le estilizó. De su mujer no puedo decir lo mismo. Llevó un vestido con un tejido ligeramente satinado que ya usaron su abuela y su madre. El vestido desde el escote, el volumen de las mangas, entallado y cerrado hasta el suelo, da un efecto muy agobiante y hermético para una chica de escasas proporciones en altura,delgada y no supo sacar partido a su silueta. Quizás el vestido sea el culpable de la poca gracilidad a la hora de poner en práctica el baile nupcial o bien fue una temática mal entendida y se inspiraron en el Robocop del Chikilicuatre.

En cuanto a los invitados comenzaré por las hermanas del novio, que no dejaron indiferente a nadie con su falta de estética. La hermana que ejerció de madrina apostó todo al rojo, silueta ancha, el choker acortaba aún más la misma por ser varias vueltas de perlas bastante grandes. La hermana que parecía la gemela de Almeida con un vestido de topitos llevo un tocado al más puro estilo nido de pájaro nada elegante, y la otra hermana con un total look agua marina con un tocado desproporcionado y salones nude. El hermano, correcto sin más.

Teresa de la Cierva y Pepa Muñoz llevaron el mismo estampado pero versiones diferentes, me recuerda a un outfit de Zara de la pasada temporada y es el típico que te pones cuando vienes de la playa, te duchas y sales a cenar. Esperanza Aguirre llevó un batiburrillo de tendencias dosmileras con un vestido de su madre como ella mismo declaró y remató con unas cuñas de madera. Personalmente me recordó a una porción de pastel de fresa.

Carla Pereyra muy elogiada, aunque para mí es un no por muy Lady que sea su elección. Optó por un vestido con la parte de arriba de punto acanalado con detalle en los hombros de botones dorados, esto me restó elegancia junto con el cinturón, el bolso y los zapatos. El largo del vestido tampoco es para una boda de mañana y de la talla de los contrayentes.

Victoria Federica se mimetizo al llevar un rostro excesivamente bronceado artificialmente con el tono del vestido, que le iba algo grande, y plataformas poco elegantes para una boda. Su madre, la infanta Elena, eligió un dos piezas de falda y cárdigan más propio para ir a visitar el rastro Nuevo Futuro.

No todo fue negativo. De las mejores tenemos a Sofia Palazuelo con un vestido verde jade de Devota&Lomba y su marido. La infanta Cristina ha sido aplaudida y criticada a partes iguales. He de decir que me gusta, aunque sobria sí iba elegante, el peinado y los complementos acordes con el conjunto de dos piezas marrón chocolate de Lorenzo Caprile. De la esposa de Gallardón me gusta el outfit al completo pero cabe a destacar el tocado a lo Jacky Kennedy además de resaltar a esas invitadas anónimas que dieron una lección de estilo a sus homónimas famosas.

Los hombres en general correctos sin más, los ministros vestidos como cualquier otro día de trabajo, no arriesgaron en general y por destacar al único que no me gustó, porque era la versión Aliexpress de su abuelo el Emérito, no es otro que Felipe Juan Froilán.

He intentado traeros pinceladas con humor de una boda de tradición rancia y monjil acorde a sus protagonistas, pero he de decir que todos los que se ríen de Almeida por su aspecto físico, etc… Él se ha casado y vosotros ni con novia, ahí lo dejo. Bromas aparte, este enlace es un espejo de lo que no debes llevar a una boda, indistintamente sea de mañana o de tarde.

¿Os gustó algún outfit?

