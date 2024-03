El Gobierno griego supera la moción de censura por accidente con 57 muertos de hace un año

El Gobierno griego del primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, superó este jueves la moción de censura presentada por la oposición de izquierdas, que lo acusa de haber manipulado pruebas para hacer creer que la causa del accidente de tren con 57 muertos hace un año fue un fallo humano y no la falta de medidas de seguridad.



La moción, que requería la mayoría absoluta de 151 votos, fue rechazada por los 158 diputados del partido Nueva Democracia de Mitsotakis y el voto de un diputado independiente, mientras que toda la oposición votó a favor.



El 28 de febrero de 2023, poco antes de la medianoche, un tren de pasajeros chocó frontalmente con otro de mercancías cerca de Larisa, causando la muerte de 57 personas, la mayoría jóvenes.



El semanario To Vima reveló el pasado domingo que la conversación entre el jefe de estación y el maquinista de uno de los trenes siniestrado, hecha pública por un medio cercano al Gobierno horas después de la tragedia, fue manipulada para fortalecer la narrativa gubernamental del "error humano".



El líder del socialista Pasok, Nikos Andrulakis, acusó al Ejecutivo de actuar de manera "inhumana" e "irrespetuosa" hacia las víctimas y sus familiares, ya que "mientras millones de griegos lloraban" por la tragedia, el Ejecutivo lo que tenía en mente era como gestionar mediáticamente lo sucedido.



"Este Gobierno es una máquina de corrupción y propaganda, una red que actúa con métodos que socavan el interés público", señaló.



También Sokratis Famelos, jefe del grupo parlamentario del izquieridsta Syriza, arremetió contra el Gobierno, acusándolo de "violar sistemáticamente el Estado de derecho" y recalcó que esta última revelación "fue la gota que derramó el vaso".



Por su parte, Mitsotakis señaló que él o su Gobierno no tuvieron nada que ver con dicha manipulación y acusó a la oposición de promover sin prueba alguna "increíbles teorías de conspiración" con el objetivo de "desestabilizar al país".



"Quieren convertir el dolor de una sociedad entera en un instrumento partidario para atacar al Gobierno y a mí personalmente", señaló Mitsotakis.



La manipulación consistió en presentar como una sola las dos conversaciones que tuvo, minutos antes del accidente, el jefe de estación con el maquinista del tren de pasajeros que chocó y con el de otro convoy que no se vio implicado en el siniestro.



El audio manipulado hace creer que el maquinista del tren de pasajeros recibe dos veces, -en vez de una- la confirmación de vía libre, lo que fortalece la tesis del error humano frente a la de que hubo fallos en los sistemas de seguridad, que deberían haber advertido de que un convoy de mercancías venía de frente.



Aunque el propio jefe de estación ha reconocido que se equivocó al poner a los dos trenes en la misma vía, en el tramo donde se produjo el accidente no había sistemas de seguridad que hubieran alertado de ese error.



El jefe de estación y varios exdirectivos de OSE, la empresa estatal de ferrocarriles, han sido imputados por homicidio negligente.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es