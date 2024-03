Desarticulada una banda dedicada al tráfico de armas que operaba en Córdoba y Sevilla

La Guardia Civil ha desarticulado una organización que se dedicaba al tráfico de armas y de drogas y que operaba en las provincias de Córdoba y Sevilla, en la que se han detenido a once personas.



La operación se puso en marcha, según ha informado en un comunicado la Guardia Civil, en Puente Genil (Córdoba) cuando en abril de 2023 tuvo lugar un tiroteo en este municipio y los investigadores sospecharon de que una organización podía haberse asentado en la provincia.



En la investigación los agentes identificaron a los presuntos integrantes de la organización, todos ellos con antecedentes policiales por venta de armas a otras organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el sur de España.



En total, en el transcurso de la operación 'Camigun', han realizado quince entradas y registros simultáneos en las localidades de Puente Genil (Córdoba) y Aguadulce (Sevilla) y han detenido a los once integrantes de la organización.



Además, han intervenido un fusil AK-47, cinco armas cortas (pistolas), junto a cargadores de alta capacidad, seis armas largas, un bolígrafo-pistola y cartuchería metálica y no métálica.



Asimismo se han incautado 1,2 kilogramos de cocaína, 1,54 de hachís, 900 gramos de MDMA, 100 gramos de heroína, dos recipientes contenedores del llamado gas de la risa, numerosas armas blancas y 106.000 euros en metálico.



También han desmantelado dos plantaciones de marihuana.



De las armas cortas intervenidas, que tienen los números de serie borrados para dificultar su trazabilidad, destaca "por su especial peligrosidad" una pistola de nueve milímetros modificada para hacer fuego automático y que tiene la categoría de arma de guerra.



A los once detenidos se les investiga como presuntos autores de los delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de armas de guerra, contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.



La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Información de la Guardia Civil, el Área de Investigación del Puesto Principal de Puente Genil, la Unidad Especial de Intervención, el Grupo de Acción Rápida, el Grupo de Reserva y Seguridad número 2, USECIC de Córdoba, USECIC de Sevilla, Servicio Cinológico y el Servicio Aéreo.

