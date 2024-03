La afición del Mallorca agota el cupo de 20.698 entradas para la final de Copa en Sevilla

El Mallorca ha agotado este miércoles el cupo de 20.698 localidades asignado por la Real Federación Española de Fútbol para la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao que se disputará el 6 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla, según confirmó un portavoz del club a la Agencia EFE.



"A las cinco de la tarde pusimos el cartel de todo vendido. La demanda ha sido muy alta e, incluso, más de un aficionado del Athletic viajó desde Bilbao a Palma para adquirir una entrada, sin conseguirlo, porque no eran residentes en Baleares como era preceptivo", explicó el jefe de prensa de la entidad mallorquinista.



"Sold out (Agotado) Operación Cartuja. Mallorquinistas, hemos hecho historia. Gracias por hacerlo posible. Seremos 20.698 'dimonis' en La Cartuja", anunció, asimismo, el club en las redes sociales.



El cartel de "entradas agotadas" se ha hecho oficial ocho días después de que se iniciara el proceso telemático de venta a los abonados del Mallorca, y coincide con la venta presencial de asientos en las taquillas del estadio Son Moix realizada este miércoles.



En la mañana de este miércoles, la entidad mallorquinista ya informaba que solo quedaban algo más de 700 localidades, nominales y digitales, a disposición de los no abonados, que debían enseñar el DNI para acreditar la condición de residentes en Baleares.



El cartel de "entradas agotadas" confirma que el desplazamiento de más de 20.000 seguidores del equipo del técnico mexicano Javier Aguirre será la mayor movilización de la historia de la entidad bermellona, fundada en 1916.



En ninguna de las otras tres finales- frente al Atlético de Madrid (1991), FC Barcelona (1998) y Recreativo de Huelva (2003)- se alcanzó una cifra similar.



Hasta ahora, el récord de hinchas desplazados a una final de la Copa del Rey correspondía a la final de Mestalla ante el Barça, con unos 17.000 seguidores.



La fiebre por ocupar uno de los asientos de la Grada Norte del estadio de La Cartuja se hizo extensible a la campaña realizada por el club y las peñas para teñir de rojo las calles de Palma.



"Venim de L'Inferno per tocar el Cel" (Venimos del infierno para tocar el cielo", rezaban los carteles situados en puntos estratégicos de la capital balear; también, bajo el lema "Tot Mallorca de Vermell i negre" (Todo Mallorca de rojo y negro) se puso en marcha la iniciativa de lucir los colores del equipo en los balcones de las viviendas.



La campaña para incentivar el desplazamiento a Sevilla la inició el Mallorca hace quince días reproduciendo un vídeo en el que se ve al futbolista balear Sergi Darder sentado delante de un ordenador en el momento en el procede a reservar entradas para él y toda su familia poco antes de una sesión de entrenamiento.



En la "Operación Cartuja" se han implicado las instituciones públicas de las Islas, compañías aéreas, navieras y empresas de transporte por carretera, con el objetivo de poner a disposición de los aficionados una variada gama de opciones para acompañar al equipo el 6 de abril en Sevilla.



Lo aficionados que no viajen a la capital hispalense podrán ver el partido en una pantalla gigante instalada en pleno centro de Palma, junto a la conocida como Plaza de las Tortugas, lugar icónico de celebración de los grandes triunfos del conjunto bermellón.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es