Djokovic prescinde de Ivanisevic, su entrenador desde 2019

El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, anunció este miércoles que pone fin a su cooperación con el croata Goran Ivanisevic, su entrenador desde 2019.



"Goran y yo decidimos hace unos días dejar de trabajar juntos", anunció ese miércoles en Instagram el tenista balcánico, que no ha tenido un buen inicio del año.



Djokovic fue eliminado en enero en las semifinales del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, por el italiano Jannik Sinner, a la postre campeón del torneo, y en Indian Wells cayó en tercera ronda ante el italiano Luca Nardi, de 20 años y 123 en la clasificación de la ATP. Posteriormente canceló su participación en el Masters 1000 de Miami.



El deportista serbio añadió que con Ivanisevic "la química en la pista tuvo sus altibajos" pero que su amistad "siempre ha sido sólida como una roca". "Te quiero", dijo el tenista a su ya exentrenador en ese mensaje.



Djokovic recordó la decisión que en 2018 tomó junto con su entonces entrenador, Marian Vajda, de invitar a Ivanisevic a ser parte del equipo en busca de "innovaciones y algo de magia para el servicio".



"Y no solo que hemos traído el servicio, sino también muchas risas, diversión, número uno al final del año, récords batidos, 12 títulos más de Grand Slam (y varias finales), contando desde entonces", indicó Djokovic.



El tenista, que suma 418 semanas al frente de la ATP, no ha informado sobre quién podría sustituir a Ivanisevic.



El portal deportivo Sportklub indica que el martes fue visto entrenando en Belgrado acompañado por el extenista Nenad Zimonjic, pero ese medio considera que es poco probable que él sea su nuevo técnico.



Djokovic participará en el Master de Monte Carlo que comienza el 7 de abril.

