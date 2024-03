Villarejo pide citar a Sánchez, Rajoy y varios ministros en futuro juicio de 'Kitchen'

El excomisario José Manuel Villarejo ha pedido citar como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a su antecesor, Mariano Rajoy; a varios ministros y a la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado en el futuro juicio del caso Kitchen sobre el presunto espionaje a Luis Bárcenas y a su familia.



Los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska se suman a la lista de miembros del Ejecutivo que el excomisario incluye en su escrito de defensa, en el que solicita a 15 testigos, además de a un conjunto de agentes de Asuntos Internos que intervinieron en la investigación de la Audiencia Nacional.



Villarejo se sentará en el banquillo en una fecha que todavía no se ha fijado junto al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, y parte de la cúpula policial de entonces por la presunta puesta en marcha de una trama parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia para sustraerle documentos relacionados con el caso Gürtel que pudieran comprometer al partido.



En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EFE este martes, el excomisario, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 19 años de cárcel en esta causa, también pide citar al primer juez que instruyó su causa en la Audiencia Nacional, Diego de Egea.



La exministra de Defensa y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada unos meses en la causa hasta que el juez Manuel García Castellón la sacó en contra del criterio de la Fiscalía, es otra de las testigos propuestas.



El abogado de Villarejo denuncia en su escrito una vulneración del principio de presunción de inocencia en manifestaciones de algunos cargos públicos al considerarle culpable sin sentencia y vuelve a protestar por no haberle permitido acceder a la totalidad del material que le fue intervenido "para poder defenderse".



Sostiene también la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar esta causa, que dimana del conocido como caso Tándem que -subraya Villarejo- no tiene "nada que ver" con el presunto espionaje a Bárcenas, e insiste, una vez más, en que se ha dirigido una causa general y prospectiva en su contra.



Villarejo ya ha sido condenado a 19 años de cárcel en el primer juicio del caso Tándem en el que se sentó en el banquillo, que está pendiente de revisión por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, y actualmente se encuentra a la espera de su segunda sentencia por otra rama del procedimiento que acaba de juzgarse.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es