El 73 % de los españoles se opone a que Puigdemont se presente a las elecciones catalanas

El 73 por ciento de los españoles se opone a que el expresidente Carles Puigdemont, que huyó de España en 2017 para evitar su detención, sea el candidato de Junts a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, según una encuesta de Gad-3 para Mediaset.



Esta es la principal conclusión del sondeo que revela qué piensan los españoles sobre este asunto y que se ha dado a conocer tres días después de que Puigdemont anunciara que se presentará a los próximos comicios, aun a riesgo de ser detenido, para intentar su "restitución" en la Presidencia de Cataluña.



Según esta encuesta, solo el 16 % de los españoles encuestados por Gad-3 respalda la idea de que Puigdemont se presente a las elecciones catalanas y un 11 % evita pronunciarse sobre el asunto, bien porque no sabe o no contesta.



Esta misma encuesta desvela que un 60 % de los consultados no cree que la amnistía vaya a suponer una mejoría del clima político en España ni ve cerca la pretendida concordia, frente al 31 % que sí lo cree.



Otro dato que destaca este estudio de Gad-3 para Mediaset es que el 68 % de los españoles entiende que el Gobierno ha cedido demasiado con los independentistas, mientras que un 24 % no creen que se haya excedido.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es