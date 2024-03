Sumar celebra su asamblea para cimentar su estructura y relación con los partidos

Sumar celebrará este sábado su primera asamblea estatal que pondrá los primeros cimientos de su estructura orgánica, que otorga más peso a los partidos en los territorios, en la antesala del ciclo electoral con los comicios vascos, catalanes y europeos.

La cita congresual, que tendrá lugar en el recinto 'La Nave' de Madrid, perfilará el grueso de la dirección estatal (el Grupo Coordinador) que le corresponde a Sumar, el 70% de sus integrantes, donde la candidatura de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, parte como clara favorita al medirse con una lista alternativa con escasas opciones.

No obstante y tras la proclamación de los resultados de la votación de los inscritos, habrá que esperar a que los partidos designen posteriormente el otro 30% del órgano. Así, se estima que no antes de un mes se convocará este órgano para elegir a la ejecutiva de Sumar y el nombramiento formal de su líder.

Además, esta asamblea permite al frente amplio impulsado por Díaz dar sus primeros pasos con vistas a su construcción orgánica pero no será el único hito orgánico, dado que en otoño habrá otra asamblea más constituyente y que ahondará con mayor profundidad en las normas de funcionamiento de todos los sectores de Sumar.

Por otro lado, la jornada tendrá un alto componente político con mensajes políticos durante el acto de cierre de la vicepresidenta segunda y de todos los ministros (Mónica García, Pablo Bustinduy, Sira Rego y Ernest Urtasun), donde se va a promocionar a la futura cabeza de lista para las elecciones europeas, Estrella Galán, que tomará también la palabra.

Desde el denominado proceso de escucha el verano de 2022 en el que Díaz comenzó a dar los primeros pasos de su proyecto, pasando por la conformación de la coalición de fuerzas progresistas en las últimas elecciones generales y la conformación del Gobierno; Sumar tenía pendiente asentar sus estructuras internas y los procesos de toma de decisiones.

Precisamente Sumar ha blindado en la fase de debate de su ponencia organizativa la proporción 70-30% de su máximo órgano de dirección, aunque sí ha concedido mayor poder a los partidos en las comunidades.

Y es que en los grupos territoriales, su estructura primigenia en las comunidades, se estipula que dicha correlación 70-30 se puede excepcionar en función de la realidad autonómico, que la cuota de Sumar se acuerde por consenso entre las partes y que, en caso de no ser posible, decidirán los inscritos en votación.

Este congreso también llega tras encarrilar acuerdos bilaterales de relación con los 'comunes' y Más Madrid como referentes en sus comunidades, aunque en este último caso ha desairado a IU Madrid que ha exigido explicaciones a Sumar y aclarar si renunciar a construir una marca autonómica.

Además, debe de cerrar las plazas de los partidos en la lista de coalición a las elecciones europeas, dado que IU, Más Madrid, 'comunes', Compromís y Verdes Equo piden y esperan puestos de salida.

Desde Sumar han defendido que la transacción de enmiendas fue exitosa, asumiendo los puntos centrales de los planteamientos de los partidos y que les permite encarar la asamblea con un clima de acuerdo y paz interna, después de ciertas tensiones por el rol de los partidos en el proyecto o el despliegue territorial.

Para esta asamblea se abordarán las cinco enmiendas más votadas por los inscritos no incorporadas a las ponencias, de cara a decidir si finalmente entran en el texto.

Ninguna de ellas afecta al núcleo del modelo organizativo al versar sobre memoria democrática, municipalismo, soberanía energética, la petición de crear un área joven o que parte de las cuotas que proceden en los territorios reviertan en los mismos.

Al respecto, defienden del cupo del 70% en la dirección tiene sentido porque garantiza la presencia de la sociedad civil y personas sin afiliación partidista, dado que son un proyecto político novedoso, de "participación híbrida" y "mestizaje" con vocación de permanencia en el tiempo.

Por tanto sus órganos no pueden ser una yuxtaposición de las direcciones de las formaciones, a las que por otro lado se las reconoce como un elemento esencial de Sumar, y remarcan que la complejidad organizativa de este proyecto amplio no puede resolverse en una única asamblea. Así, en otoño habrá otro congreso con carácter más constituyente para fijar las normas y el funcionamiento interno.

En el plano político, Sumar desgrana que la asamblea proclamará un ideario político compartido con sus socios, con los mimbres suficientes para erigirse como una fuerza "laborista, verde, feminista y plurinacional". Y en el plano orgánico apuesta por el modelo "federal", arraigado en el territorio y la voluntad de ser un espacio "amable" para la convivencia de las distintas sensibilidades progresistas.

Las fuerzas políticas vinculadas orgánicamente con Sumar son IU, 'los comunes', Más Madrid, Verdes Equo, 'Contigo Navarra' (coalición regional en la que participa Podemos) e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Por su parte, Compromís, Més per Mallorca, la Chunta aragonesista y Drago Canarias no forman parte de las estructuras de Sumar y quedan como aliados electorales. En casos como de Valencia o las islas, al no tener fuerzas vinculadas a su desarollo orgánico, la formación de Díaz prevé desplegar estructura garantizando que no habrá competencia de cara a futuros comicios.

Otros puntos que definen el armazón organizativo de Sumar es la doble militancia, la limitación de mandatos de sus cargos de ocho años (con opción de prórroga a 12), la opción de ser miembro de la formación desde los 16 años y el desarrollo de primarias para conformar listas electorales.

Durante la asamblea habrá delegaciones de los principales aliados políticos, que enviarán delegaciones de sus cargos. Por ejemplo, asistirá la líder de los 'comunes' y Jéssica Albiach; la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre; el diputado de Compromís Alberto Ibáñez y una amplia representación de IU con Ismael González, Enrique Santiago o Antonio Maíllo. Sin embargo no acudirán otras fuerzas presentes en la coalición como Més per Mallorca o Drago Canarias.

Además, participarán como ponentes los exdirigentes de Podemos Nacho Álvarez o el exjuez Juan Pedro Yllanes, además de la asistencia del embajador de Palestina en España Husni Abdel Wahed, el presidente del Partido de la Izquierda Europea (PIE), Walter Baier, y la copresidenta de los Verdes europeos, Mélanie Vogel.

También se prevé en el acto de cierre que tomen la palabras representantes de las delegaciones internacionales y de los sindicatos CCOO y UGT.

