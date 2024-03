Ayuso y la "obsesión" de Pedro Sánchez: Le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado este jueves a la "obsesión" con ella del presiente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, porque "le quito el sueño" y por eso se "preocupa" por el lugar donde duerme.



"A Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo", ha asegurado durante la sesión control de este jueves en la Asamblea de Madrid, en la que ha asegurado: "Yo no tengo nada, no tengo ningún piso".



En relación con la vivienda que comparte con su pareja, Alberto González Amador, investigado por presunto fraude fiscal a Hacienda, Ayuso ha asegurado que lleva "viviendo veinte años de alquiler, casi cinco como presidenta de la Comunidad de Madrid", sufragándose su casa.



Mientras tanto, ha añadido, a los ministros se les paga "absolutamente todo", así que en su opinión lo que tendría que "empezar a hacer" el Gobierno de la Comunidad de Madrid sería "sufragar la vivienda oficial para el presidente" y así se evitaría que "siguieran haciéndose escarnio".



Ayuso ha reprochado al portavoz del PSOE en la Cámara, Juan Lobato, que tenga que pasar "el Got Talent de La Moncloa" pero Sánchez "no le va a dejar pasar de fase", a lo que ha remarcado la "obsesión" del presidente con ella, con lo que "intenta tapar" las "ayudas millonarias a las empresas de los amigos de su mujer".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es