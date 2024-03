Espadas: "No cabe bilateralidad en financiación sin la opinión del resto de comunidades"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha señalado este jueves que hay que tener "altura de miras" al hablar de financiación autonómica y ha dicho al presidente catalán, Pere Aragonés, que "no cabe bilateralidad sin analizar la opinión del resto de comunidades autónomas".



El también portavoz del PSOE en el Senado ha manifestado que Aragonés debe entender que la "financiación singular" que pide "no se puede hacer a costa de la financiación de los demás" y ha explicado que quieren "un modelo nuevo, pero para todos, no sólo para Cataluña".



Ha indicado que el modelo "hay que revisarlo, es urgente, es una asignatura pendiente", y que hay que "tener muy claro" que no habrá un nuevo sistema hasta que no se pongan de acuerdo las comunidades de régimen común, "entre las que está Cataluña, Andalucía, Madrid o Galicia".



Ha dicho además al presidente de la Generalitat que no aceptará que la financiación de Cataluña "de alguna manera, menoscabe la financiación de Andalucía" y ha insistido en que todas las comunidades tendrán que ponerse de acuerdo con el Gobierno, según declaraciones remitidas por el PSOE-A.



Si hay una comunidad como la catalana que quiere plantear un régimen diferente al común, "evidentemente no va a ser posible llegar a un acuerdo", ha sentenciado.



Ha opinado que en Andalucía también tienen una oportunidad, porque hay pocas comunidades que cuenten con un acuerdo entre PP y PSOE en el Parlamento sobre el modelo a exigir, lo que es "un valor, una fortaleza" que se debe "aprovechar".



Espadas aboga por hacer un planteamiento en el que las comunidades gobernadas por el PP y las del PSOE discutan "un punto de encuentro", ya que así serán "más fuertes", al ser mayoría en términos de representación de población.



El líder de los socialistas andaluces ve "muy sospechoso" que en la 'Declaración de Córdoba' que hizo el PP "no haya ni una sola apuesta" por un punto de encuentro en el modelo de financiación autonómica de las comunidades del PP, que tienen diferentes perspectivas.



También ha advertido de que si las comunidades del PP quieren "menoscabar" las haciendas públicas autonómicas bajando impuestos y después pedirle al Estado que le financie los servicios, tampoco van a poder llegar a un acuerdo con el Gobierno.



Espadas considera que será necesario "un equilibrio" entre mayor demanda de ingresos del Estado a las comunidades y corresponsabilidad fiscal para que no se hagan "trampas al solitario".

