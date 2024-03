Esperanza Aguirre cree que no existe "la menor duda" de una persecución contra Ayuso

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre considera que no hay "la menor duda" de que la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está sufriendo una persecución por la investigación fiscal abierta hacia su pareja por supuesto fraude a Hacienda.



Aguirre ha hecho estas manifestaciones a los medios a las puertas de la Audiencia Nacional, donde ha acudido a declarar como testigo en el juicio por supuestas irregularidades en contratos desarrollados entre 2005 y 2008 relativos al fallido proyecto del Campus de la Justicia, encargado por su primer gobierno regional.



La expresidenta de la Comunidad ha sido preguntada por la inspección fiscal que ha derivado en una denuncia de la Fiscalía en los juzgados contra la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y otras cuatro personas por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021.



En diversas ocasiones ha subrayado Aguirre que es el juez quien decide si se ha cometido un delito y no la Agencia Tributaria o la Fiscalía, y ha opinado que la pareja de Díaz Ayuso ha tenido "un pésimo abogado", al considerar que ella, que también es letrada, nunca hubiese reconocido por escrito la comisión de delitos en el pacto de conformidad que ofreció la defensa de González Amador a la Fiscalía.



Aguirre ha precisado que, para llegar a un acuerdo con la Agencia Tributaria, es necesario reconocer los delitos, pero ha indicado a su vez que el hecho de que el abogado lo haya incluido en su escrito "no quiere decir" que su cliente los haya cometido, porque "los delitos los decide el juez".



"No le quepa la menor duda", ha afirmado a la pregunta de si la actual presidenta madrileña está sufriendo "algún tipo de persecución" por este caso, y ha ironizado con la necesidad de que "los que tienen novio" pregunten "qué tal se llevan con Hacienda".



"El amor es libre", ha zanjado la expresidenta.

