Sancionan con cuatro puntos al Nottingham Forest por irregularidades financieras

Una comisión independiente ha determinado una sanción de cuatro puntos al Nottingham Forest por irregularidades financieras en sus cuentas, lo cual supone la caída al descenso del equipo de Nuno Espirito Santo.



El conjunto inglés fue acusado por la Premier League de romper las reglas de 'fair play' financiero de la liga y su caso fue enviado en enero a una comisión independiente, que es la que ha determinado esta sanción.



El Forest, supuestamente, superó las pérdidas de 105 millones de libras (122 millones de euros) a tres años que permite la competición. Al haber pasado dos temporadas en el Championship (Segunda división inglesa), su límite era aún menor de unos 60 millones de libras.



El club se mostró "extremadamente decepcionado" con la decisión, en su primera reacción a la noticia.



Tras agradecer la celeridad con que se despachó el caso, el Forest se declaró "consternado por el tono y el contenido" de las alegaciones que la Premier League presentó ante la comisión.



Para el equipo, pese a la cooperación que asegura haber prestado en todo el proceso, el resultado ha sido "inesperado" y ha "dañado la confianza" que tenían en la competición.



El Forest es el segundo equipo de la Premier League en recibir una sanción por problemas económicos, después de que una comisión independiente sancionara con diez puntos al Everton en noviembre por quebrantar las reglas del 'fair play' en la temporada 2021-2022.



Esta sanción fue rebajada a finales de febrero a seis puntos, después de que los 'Toffees' apelaran.



El Everton, sin embargo, podría recibir una nueva sanción ya que fue acusado por una segunda irregularidad en un período más amplio de tiempo.



En caso de que el Forest decidiera recurrir, este caso tendrá que quedar cerrado antes del 15 de abril, es decir, un mes antes de que acabe la Premier.



La intención de la competición es que cualquier apelación relativa a sanciones por problemas financieros quede satisfecha antes del 24 de mayo, es decir, antes de la reunión anual de la Premier en la que los clubes descendidos tienen que entregar su licencia de la competición.



La sanción, que es inmediata, supone que el Nottingham Forest pasa de tener 25 a 21 puntos y cae a la zona de descenso, un punto por detrás del Luton Town.



Desde su llegada a la Premier League en 2022, el Forest ha gastado unos 300 millones de euros en fichar a 42 jugadores.



El Forest basó su defensa en la venta de Brennan Johnson al Tottenham Hotspur, por 45 millones de libras, y argumentaron que tuvieron que esperar hasta el 1 de septiembre de 2023 para sacar un precio mayor por el delantero.



De haberlo vendido antes y haberlo podido incluir en las cuentas del pasado ejercicio, el precio de venta hubiera sido inferior.



"Nos ha sorprendido que la Premier League no considerase en absoluto las circunstancias únicas del club y su mitigación", subrayó el Forest en su comunicado, donde alerta que para los recién ascendidos competir en esa categoría sería "extremadamente difícil, cuando no imposible", si se mantienen esos criterios.



Además de Everton y Forest, también está bajo sospecha el Manchester City, que fue acusado en febrero del año pasado de 115 irregularidades financieras. Este caso, al ser más complejo y grande que el de Forest y Everton, aún no tiene fecha de resolución.



Otros clubes, como Wolverhampton Wanderers y Aston Villa publicaron recientemente sus informes financieros de la temporada pasada y esquivaron sanciones por pocos millones.

