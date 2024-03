Cameron condena las "violaciones electorales" y la supresión de voces opositoras en Rusia

El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, ha condenado las "violaciones electorales" y la supresión de las voces de la oposición durante las elecciones en Rusia, en un comunicado difundido este lunes por el 'Foreign Office'.



En la nota, Cameron señala que "estas elecciones rusas subrayan de forma llamativa la profundidad de la represión que hay bajo el régimen del presidente (Vladímir) Putin, que busca silenciar cualquier oposición a su guerra ilegal".



"Putin elimina a sus oponentes políticos, controla los medios y luego se corona como ganador. Esto no es democracia", remarca el titular de Exteriores del Reino Unido.



Cameron destaca además que Rusia "no ha mantenido sus compromisos con los principios de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), que garantizan que la voluntad de los ciudadanos se expresaría de manera libre y justa".



También lamenta que cualquier candidato que expresaba puntos de vista contrarios a la guerra con Ucrania "quedó rápidamente descalificado" y recuerda que "con solo tres candidatos aprobados por el Kremlin, nunca hubo dudas sobre el resultado de estas elecciones".



El responsable de Exteriores recuerda asimismo que la muerte del (opositor ruso) Alexéi Navalni semanas antes de esos comicios fue "un recordatorio trágico de la gravedad de la represión política en Rusia hoy" y considera que ese país "debe liberar de manera inmediata a todos los presos políticos, entre ellos al ciudadano de doble nacionalidad Vladímir Kara-Murza".



"Celebrar elecciones en territorio ucraniano, como hizo Rusia en Crimea, Donetsk, Jersón, Luhansk y Zaporiyia, supone una violación horrorosa de la Carta de la ONU y de la soberanía ucraniana. Estas regiones siempre serán ucranianas; celebrar las elecciones presidenciales de Rusia en estas regiones no altera este hecho. El Reino Unido continúa estando con Ucrania", agrega.

