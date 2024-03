Con la esperanza de ser entendido por lo que pone, y por lo que no. Eso sí, sin ánimo de ofender ni en castellano, ni en latín

Durante la semana en la que Hollywood ha hecho entrega de sus famosas estatuillas, me van a permitir la licencia de repartir mis particulares premios Óscar de la actualidad y la política en Andalucía, España y la Humanidad.

Por supuesto, el Óscar a la mejor fotografía es para los pantanos andaluces que han incrementado sus reservas, aunque de manera insuficiente, debido a las últimas lluvias. El premio a la mejor producción goes to plan de ayudas del Gobierno central a los municipios del Parque Nacional de Doñana del que se benefician catorce pueblos, aunque los regidores de dos de ellos (Almonte e Hinojos) no estén de acuerdo.

El caso Koldo reúne varios reconocimientos a tener en cuenta. Es, probablemente, la ganadora de la noche. Al mejor actor de reparto, que encarna el propio Koldo; actor principal para el ex ministro Ábalos, pero incluso ha conseguido dos Óscar más, a mejor montaje y guión original. Nada más y nada menos que cuatro estatuillas. Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, también estaba entre los nominados a mejor actor, sin lograrlo; pero ha conseguido que la presidenta de la Comunidad de Madrid gane el Óscar a la mejor actriz de reparto ya que el de mejor actriz protagonista ha recaído, con toda justicia, en la princesa de Gales, Kate Middleton, por su magistral actuación junto con sus tres hijos en la película Retoca que algo queda que también, por cierto, ha ganado el Óscar a los mejores efectos especiales.

Evidentemente, el presidente Sánchez ha conseguido la estatuilla por la Ley de la Aministía, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados, y lo ha hecho en la categoría de mejor guión adaptado. Era el gran favorito sin discusión. El Óscar a la mejor película es, sin duda, para la ONG Open Arms por su empeño en abrir un corredor marítimo para repartir 200 toneladas de alimentos para el pueblo palestino en la franja de Gaza. Su director, el chef José Andrés, consigue también el reconocimiento por su labor. Y, finalmente, el premio honorífico tiene y debe ser -especialmente en una fecha como la de hoy, 14 de marzo- para el personal sanitario que luchó en la trinchera contra el covid durante la pandemia. Aquellos reconocimientos de hace cuatro años, que ahora ya están en el olvido, merecen este Óscar por su inmensa y solidaria trayectoria.

