Grossi ve un "mayor entendimiento" sobre el vertido de Fukushima

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo hoy que percibe "un mayor entendimiento" sobre el vertido de Fukushima por partes que se habían opuesto antes a esta medida, y señaló que tiene prevista una visita a China próximamente para tratar el tema.



Grossi se pronunció así en una rueda de prensa en Tokio al término de su visita de tres días a Japón, centrada en el seguimiento que lleva a cabo este organismo del vertido al Pacífico de agua contaminada y tratada de la central de Fukushima Daiichi, que comenzó el pasado agosto.



La descarga al océano generó el rechazo de varios países vecinos, sobre todo de China, además de la industria pesquera local, una situación que "es ahora muy diferente" a raíz de los esfuerzos por explicar la medida y mantener la transparencia sobre la misma llevados a cabo por Japón y el OIEA, según Grossi.



"El año pasado había preocupaciones. Lo que he visto este año son expresiones de satisfacción por nuestra tarea para analizar y verificar la seguridad de la descarga", dijo Grossi sobre sus impresiones acerca de la percepción pública del vertido.



"Hasta ahora se han descargado cuatro tandas de 30.000 toneladas con una presencia indetectable o muy baja de tritio, y por tanto sin ningún efecto dañino para el medio ambiente", afirmó el responsable de la OIEA.



En cuanto a Pekín, el país que con más firmeza ha criticado el vertido y que vetó las importaciones de productos marítimos nipones a raíz del mismo, Grossi señaló que el OIEA "no va a tratar de convencer a nadie" sobre la seguridad de la descarga al Pacífico.



El director del OIEA tiene previsto visitar China "en las próximas semanas o meses", un viaje durante el cual espera "seguir dialogando" sobre el tema del vertido nipón y "respondiendo a las preocupaciones" que tiene Pekín, "como ha venido haciendo hasta ahora" este organismo internacional.



"En cualquier caso la información objetiva (sobre el vertido) está en el dominio público, y las autoridades chinas la tienen a su disposición para evaluara", señaló.



El hecho de que la descarga se haya llevado a cabo hasta ahora sin que se detecten niveles de elementos radiactivos mayores de los límites fijados en torno a la planta "demuestra que los estándares de seguridad se están cumpliendo" y contribuyen a que haya "un mayor entendimiento" de la medida, dijo Grossi.



En caso de que se detectara algún problema, "la OIEA sería la primera en dar la alerta", añadió sobre el vertido al Pacífico de más de 1,32 millones de toneladas de agua contaminada de radioisótopos, tras ser procesada para retirarle la mayoría de esos materiales altamente radiactivos y diluida en agua marina, un proceso que se prolongará varias décadas.



El Gobierno japonés, la operadora de la planta y el regulador nuclear nipón se decantaron por el vertido al océano como la mejor vía para solucionar el problema del almacenamiento limitado para el líquido dentro de las instalaciones nucleares, y tras descartar otras alternativas por su complejidad técnica o su mayor coste.



Grossi también se refirió a un accidente que tuvo lugar el mes pasado dentro de las instalaciones nucleares de Fukushima Daiichi, aunque no relacionado con el sistema de procesado y vertido del agua.



La empresa operadora explicó que se había producido una fuga de varias toneladas de agua contaminada debido a un error humano, un líquido que fue a parar al suelo sin que tuviera "ningún efecto en el exterior", según la firma.



Grossi subrayó que esta fuga "no tuvo nada que ver con el proceso de descarga controlada" al Pacífico y la calificó como "un incidente menor y que no despierta preocupaciones de seguridad".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es