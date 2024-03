El PP pide anular las últimas enmiendas a la ley de amnistía antes del pleno

El grupo parlamentario popular ha presentado un escrito ante la Mesa de la Comisión de Justicia en el que vuelve a pedir que no se admitan las enmiendas a la ley de amnistía que pactaron el PSOE, Junts y ERC la semana pasada, una petición que se estudiará justo antes de que el pleno debata la iniciativa este jueves.



El PP formuló una petición similar la semana pasada al considerar que las enmiendas transaccionales presentadas no se ajustaban al reglamento del Congreso, pero la Mesa de la Comisión de Justicia no atendió su propuesta y aceptó los cambios por tres votos a favor y dos en contra.



La ley de amnistía es el único punto de una sesión plenaria que comenzará justo después del pleno habitual de los jueves. Antes está prevista una reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia, que previsiblemente volverá a estudiar y rechazar el escrito del PP.



Según señalan los populares, una vez que la proposición de ley fue rechazada en el pleno y volvió a la comisión para que redactara un nuevo dictamen -lo que ocurrió con la amnistía ante el voto en contra de Junts- debe trabajarse sobre las enmiendas ya registradas y no pueden presentarse modificaciones nuevas.



Considera el PP que los textos pactados entre el PSOE, Junts y ERC, que afectan a la exposición de motivos y a tres artículos, no son una "aproximación" entre enmiendas registradas con antelación, sino que plantean cuestiones nuevas.



Los párrafos incluidos en la exposición de motivos, por ejemplo, "en absoluto proceden de la fusión resumen o incorporación parcial" de asuntos recogidos en otras enmiendas, alegan.

