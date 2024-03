Andalucía reafirma su compromiso con la industria de la defensa

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha reafirmado el compromiso con el impulso a la innovación y la formación de capital humano en el sector de la defensa y ha destacado su capacidad de liderazgo de esta industria en el sur de Europa.



Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación en el acto inaugural de la comisión de defensa de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), donde ha puesto también el acento en que la comunidad reúne todos los requisitos para consolidarse como eje estratégico de innovación para cohesionar la industria de la defensa en el sur de Europa, ha informado en un comunicado su departamento.



La situación geoestratégica, que pivota actualmente sobre la seguridad y la defensa, y la apuesta tanto de la comisión Europea como de la OTAN de aumentar el gasto en defensa generará nuevas oportunidades de riqueza y empleo, ha apuntado el consejero.



En este sentido, ha sostenido que Andalucía se encuentra en una posición de “privilegio” para aprovechar esta coyuntura, ya que dispone de “un tejido empresarial altamente innovador en esta área” capaz de desarrollar productos y servicios de gran valor tecnológico en todas las esferas: naval, terrestre, aéreo y espacial.



Además, ha señalado que la actividad empresarial se apoya en grandes compañías tractoras y en su industria auxiliar, aludiendo a las fortalezas de Airbus, Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas, Mades, Navantia o Aertec.



También se ha referido al potente sistema público universitario, capacitado para aportar perfiles competitivos a esta industria en áreas de conocimiento relacionados con esta materia, como son las TIC, la ciberseguridad o la inteligencia artificial y se nutre de las aportaciones de los 126 grupos de investigación que trabajan en tecnologías de producción, física, química y matemáticas, ámbitos que guardan relación con la defensa.



Al margen del músculo empresarial y la capacidad investigadora y de formación que caracteriza a la región, el consejero de Universidad ha destacado otras ventajas competitivas como el liderazgo en proyectos estratégicos de carácter militar como la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba y el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX) en Jaén.



Se ha referido también a otras iniciativas como son el Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS) en Huelva o el Centro de Innovación de Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana (CUAM) de Sevilla.



A estas infraestructuras se añaden, igualmente, otros agentes relevantes, como son los centros experimentales, con el Centro de Vuelos Experimentales de Vehículos no Tripulados de Villacarrillo (Jaén); o las cuatro dotaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) como principales exponentes.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es